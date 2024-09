Pierre van Hooijdonk is uiterst kritisch en geeft Alex Kroes veeg uit de pan

Alex Kroes heeft er met Ajax niet verstandig aan gedaan om naar Amsterdam te halen, zo stelt Pierre van Hooijdonk in gesprek met de NOS. De analist vindt dat 'elke vorm beleid' mist bij de technisch directeur van de Amsterdammers.

In gesprek met de NOS gaat Van Hooijdonk in op de keuze van Ajax om Weghorst te halen. De boomlange spits zit woensdagavond voor het eerst bij de wedstrijdselectie voor het duel tegen Fortuna Sittard, maar als Van Hooijdonk het voor het zeggen had was Weghorst nooit naar Ajax gekomen: "De keuze om Weghorst te halen, mist elke vorm van beleid. De logica is ver te zoeken", stelt de analist.

Brobbey is onomstreden

Reden hiervoor is het feit dat Ajax beschikt over spits Brian Brobbey: "Hij heeft bewezen onomstreden te zijn, ook op basis van vorig jaar al wel. Hij was een van de weinige lichtpuntjes", weet Van Hooijdonk nog. "Brobbey is de jonge jongen, die zou altijd voorrang moeten krijgen. Dan heb je twee mannen op de reservebank zitten die allebei niet op een andere positie kunnen spelen", doelt hij op Weghorst en Chuba Akpom.

Als het aan Van Hooijdonk had gelegen, had Ajax een totaal ander type spits naar Amsterdam gehaald: "Als Brian geblesseerd raakt, dan verandert het spel van Ajax vrij drastisch. Achter hem staan nu twee pinchhitters die totaal anders spelen", vindt de analist, die liever een type spits had zien komen die geschikt is voor hetzelfde type spel als Brobbey.

Systeem met twee spitsen?

De mogelijkheid om in een systeem met twee spitsen te gaan spelen bij Ajax - mede door het vertrek van Steven Bergwijn - ziet Van Hooijdonk niet als een gekke gedachte. Het is iets wat bij Ajax niet gewaardeerd wordt, waardoor de oud-Feyenoorder bij zo'n ingrijpende beslissing wel verwacht dat de publieke opinie zich dan richting trainer Francesco Farioli gaat keren: "Een buitenlandse trainer die met twee spitsen bij Ajax gaat spelen... ik hoor de kettingzaag hier al ronken."