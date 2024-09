Josip Sutalo dankt teamgenoot, die vorig seizoen geen minuut speelde bij Ajax

is blij om speler van Ajax te zijn, geeft de Kroatische verdediger aan in gesprek met AjaxTV. Sutalo kende vorig seizoen een moeizaam eerste jaar in Amsterdam, maar zet momenteel stappen vooruit. Zijn dank gaat uit naar twee personen: Francesco Farioli en .

"Ik voel me geweldig, zowel op het veld als daarbuiten", zegt de Kroatisch international, die grote verschillen ziet als hij kijkt naar het vorige seizoen, waarin de miljoenenaanwinst en zijn teamgenoten door de mand vielen: "Vorig jaar was het resultaat om veel redenen niet best. Er waren veel nieuwe, jonge spelers. Dat is wennen. Dit seizoen heeft de trainer ons goed begeleid. Er zijn nieuwe eisen gesteld en we weten wat we moeten doen", legt Sutalo uit.

De Kroaat vindt dat de nieuwe Ajax-trainer Farioli met zijn technische staf 'geweldig' werk levert: "Tactisch gezien zijn we enorm verbeterd, vooral qua speelstijl", vindt Sutalo. Farioli heeft daarmee een groot aandeel gehad in het feit dat de verdediger groeit in Amsterdam. Hij is daar niet de enige in, want ook doelman Pasveer speelt volgens Sutalo een belangrijke rol in zijn ontwikkeling.

Communicatie

Dat zit voornamelijk in de communicatie. Sutalo ziet dat als belangrijkste reden waardoor zijn spel is verbeterd en denkt dat Pasveer - die mede wegens zijn leiderschapskwaliteiten de voorkeur heeft gekregen boven Riant Ramaj - daar een groot aandeel in heeft: “Remko is een ervaren keeper. Hij geeft me tijdens de wedstrijd aanwijzingen waar ik heen moet. Als ik niet bij de les ben, roept hij even", besluit Sutalo.

