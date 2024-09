Interview met Devyne Rensch eindigt somber bij ESPN door nieuws over Ajax

Jong Oranje plaatste zich maandagavond met een 3-1 overwinning op Georgië voor het EK van volgend jaar in Slowakije. Aanvoerder verscheen na afloop opgewekt voor de camera van ESPN, maar eindigde zijn interview in mineur.

Rensch speelde maandagavond de gehele wedstrijd bij Jong Oranje, dat dankzij een dubbelslag van Emanuel Emegha en een treffer van Noah Ohio eenvoudig afrekende met de leeftijdsgenoten van Georgië. “We gaan dit straks zeker lekker vieren. We hebben hard gevochten als team, dus we gaan het zeker vieren”, zei de rechterverdediger van Ajax.

Rensch werd vervolgens door presentatrice Fresia Cousiño Arias geconfronteerd met de afgelasting van Ajax - FC Utrecht. De Amsterdamse driehoek (Burgemeester Femke Halsema, politie en OM) besloot maandag om een streep door de wedstrijd van aanstaande zondag te zetten wegens de aangekondigde politiestakingen.

Ajax speelde al even geen wedstrijd meer in de Eredivisie: op 18 augustus kwamen de Amsterdammers voor het laatst in actie in de nationale competitie. Daarna werd ook Feyenoord - Ajax afgelast vanwege de politiestakingen in Rotterdam.

“Ja, eerlijk gezegd is het balen. Het is klote”, reageert Rensch sip op een nieuwe afgelasting. “Ik had graag willen spelen. Maar het is niet anders. Ik heb zelf nog geen wedstrijd dit seizoen gespeeld in de Eredivisie. Daar baal ik erg van, maar we kunnen het niet terugdraaien. Het is jammer.”