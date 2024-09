Jong Oranje plaatst zich voor EK, maar Noah Ohio mist strafschop op ergst mogelijke wijze

Jong Oranje heeft zich maandagavond definitief geplaatst voor het EK van volgend jaar in Slowakije. De ploeg van trainer Michael Reiziger versloeg in De Koel in Venlo de leeftijdsgenoten van Georgië met 3-1. De aanvallers van Oranje, waaronder en , lieten zich gelden in de belangrijke wedstrijd voor Jong Oranje. Ohio ging echter ook de mist in, want hij zag een zwakke strafschop gekeerd worden door de Georgische goalie.

Een gelijkspel was maandagavond genoeg geweest voor Jong Oranje tegen Jong Georgië, dat de naaste achtervolger is van de ploeg van Reiziger. Oranje ging echter vol voor de overwinning, want na een paar minuten spelen was het al raak. Emegha, oud-spits van Sparta Rotterdam, zette al na vier minuten spelen de 1-0 op het scorebord. Veertien minuten later was het opnieuw Emegha die scoorde, nadat Million Manhoef de centrumspits na een prachtige actie perfect op maat bediende.

De 2-0 van Emanuel Emegha in beeld:

Emanuel Emegha maakt zijn tweede na heerlijke actie van Million Manhoef 👏🔥



🇳🇱 2️⃣-0️⃣ 🇬🇪#nedgeo — ESPN NL (@ESPNnl) September 9, 2024

Jong Georgië kwam vervolgens nog wel terug tot 2-1, maar Jong Oranje wist de wedstrijd in het tweede bedrijf te beslissen. Noah Ohio, de laatste weken al in goede doen bij FC Utrecht, stond koud in het veld en zette na een fraaie pass van Ian Maatsen de derde treffer van Nederland op het scorebord. In de slotfase kon Ohio er zelfs nog 4-1 van maken, nadat Jong Oranje een strafschop kreeg. De aanvaller faalde echter op hopelijze wijze vanaf de strafschopstip. De panenka van de centrumspits werd eenvoudig gekeerd door de doelman van Georgië.

Ondanks dat betekent de overwinning dat Jong Oranje definitief naar het EK gaat. Er wacht nog een wedstrijd in de EK-kwalificatie tegen Jong Zweden, wanneer de ploeg van Reiziger zich kan opmaken voor het eindtoernooi in Slowakije.

De strafschop van Ohio in beeld: