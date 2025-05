‘Ajax voornaamste kandidaat om Antoñito Cordero te huren’

Ajax heeft de beste papieren om Antoñito Cordero komende zomer te huren van Newcastle United, zo weet Diario AS. De achttienjarige vleugelspeler vertrekt na dit seizoen transfervrij bij Málaga. Newcastle United wil de Spanjaard direct verhuren.

Cordero kende dit seizoen zijn doorbraak bij Málaga op het tweede Spaanse niveau. In alle competities kwam de vleugelaanvaller 36 keer in actie, waarin hij zes doelpunten maakte en zeven assists gaf. De jongeling beschikt over een contract dat komende zomer afloopt, wat zijn club maar wat graag zou willen verlengen. Cordero heeft echter besloten dat hij wil vertrekken.

De jonge aanvaller zou interesse van Real Madrid en FC Barcelona hebben genoten, maar hij is niet op de grootmachten ingegaan. In plaats daarvan gaat Cordero de stap naar Newcastle United zetten. In het noorden van Engeland kan de Spanjaard vele malen meer verdienen dan bij Málaga. Ook is het sportieve plaatje bij Newcastle een stuk aantrekkelijker voor Cordero, aangezien er voor hem bij zowel Real Madrid als Barcelona geen kans is op speeltijd in het eerste elftal.

Verhuren aan Eredivisieclub

Ook in Newcastle is het uitzicht op speeltijd in het team van Eddie Howe niet al te groot, maar daar heeft de League Cup-winnaar een oplossing voor bedacht: de rechtspoot moet namelijk worden verhuurd aan een club in de Eredivisie. Van alle Nederlandse teams heeft Ajax volgens AS de beste papieren. De Amsterdammers zouden al sinds december geïnteresseerd zijn in de diensten van Cordero.

