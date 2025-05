Mokio ‘als persoon veranderd’ sinds Ajax: ‘Dat deed ik bij Gent niet’

Jorthy Mokio is blij met zijn keuze voor Ajax. Dat vertelt de zeventienjarige Belg in een uitgebreid interview met Het Laatste Nieuws. De jongeling is in het afgelopen jaar zowel op voetballend gebied, als op persoonlijk gebied veranderd.

Mokio maakte in de zomer van 2024 de overstap van KAA Gent naar Ajax. Voor de Belgische Pro League-club speelde de verdediger annex middenvelder slechts vier wedstrijden, maar onder Ajax-trainer Francesco Farioli zijn dat er dit seizoen vijftien. In zijn basisdebuut tegen Fortuna Sittard in februari maakte Mokio meteen grote indruk.

Sinds zijn komst naar Amsterdam heeft Mokio veel geleerd: “Technische vaardigheden. De handelingssnelheid ligt hier hoger, zeker in de Europese wedstrijden. En ook als persoon ben ik veranderd, denk ik.” Mokio doelt op zijn professionaliteit: “Ik blijf na de training vaker in de gym. Dat deed ik vroeger bij Gent niet.” De Belg is vaker in het krachthonk te vinden, omdat hij ‘in de duels soms nog fysieke kracht miste’. “En ik kom tegenwoordig op tijd”, zegt de zeventienjarige met een lach.

LEES OOK: Van Halst: 'Ik wilde hem naar Ajax halen, maar durfde niet te bellen'

Bij Gent was dat nog wel eens anders vanwege school, maar dat is hopelijk voorbij: “'Ik heb vorige maand examens gehad. Afhankelijk van de resultaten de laatste ooit.” Mokio moet nog wel leren voor het theorie-examen van zijn rijbewijs. “Daarna hoop ik dat het gedaan is met al dat studeren.”, lacht hij weer.

Zoals het een scholier betaamt, is Mokio in zijn vrije tijd vaak te vinden achter de PlayStation. Met EAFC, voorheen FIFA, speelt hij het liefst met Internazionale: “Daar ben ik heel sterk mee, vraag maar aan iedereen!” De Italiaanse ploeg is niet zijn favoriet, maar FC Barcelona. Daar had de inmiddels Belgisch international de afgelopen zomer ook naartoe kunnen gaan, maar dat zou ‘te snel’ zijn geweest. “Ajax is ook een topclub, de beste ploeg van Nederland, maar hier is voor jonge spelers wel nog meer ruimte om fouten te maken.”

Mokio is lovend over Ajax: “Kijk hier om je heen, dit is echt ideaal voor de jeugd. De voorbije maanden hebben volgens mij wel bewezen dat we de juiste keuze hebben gemaakt.” Hopewel de Belg veel indruk maakte in zijn wedstrijden voor Ajax 1, is hij nog altijd onderdeel van de Jong-selectie: “Op dit moment ben ik nog een Jong-speler, bij de trainingen zit ik zelfs nog niet in de kleedkamer van de A-ploeg. De eerstvolgende stap is dat ik ook echt lid word van het eerste. Tot dan moet ik gewoon patience hebben en de momenten grijpen die ik krijg.”

