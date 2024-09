Fortuna Sittard komt met fraai eerbetoon op vijfde sterfdag clubicoon Fernando Ricksen

Fortuna Sittard staat deze week met een speciaal shirt stil bij het overlijden van clubicoon Fernando Ricksen, vandaag (woensdag) precies vijf jaar geleden. Het tricot zal zowel in het uitduel bij Ajax (woensdag) als in de thuiswedstrijd tegen PSV (zondag) worden gedragen, zo maakt de Limburgse club bekend.

Ricksen brak eind jaren 90 bij Fortuna, de club waar hij ook de jeugdopleiding doorliep, door in het betaald voetbal. De rechtsback legde er de basis voor een fraaie loopbaan, die hem langs clubs als AZ, Rangers FC en Zenit Sint-Petersburg zou leiden. Met die laatste club veroverde hij in 2008 - onder leiding van trainer Dick Advocaat - de UEFA Cup. Daarnaast speelde Ricksen in zijn hoogtijdagen twaalf keer voor het Nederlands elftal. In 2010 keerde hij terug in Sittard, waar hij zijn profloopbaan drie jaar later afsloot.

Artikel gaat verder onder video

In 2013 verscheen Ricksens biografie, getiteld Vechtlust. Live in De Wereld Draait Door maakte de oud-voetballer in een gesprek over het boek bekend te lijden aan de spierziekte ALS. Die werd hem in 2019 uiteindelijk fataal. Ricksen mocht slechts 43 jaar oud worden. Een jaar voor zijn overlijden werd bij het stadion van Fortuna - waar bovendien een tribune naar hem is vernoemd - een standbeeld van Ricksen onthuld.

Vijf jaar na het heengaan van Ricksen komt Fortuna met een speciaal tenue om het clubicoon te eren. Het tenue bevat onder meer een holografisch logo, zo valt te lezen op de clubsite. "Een pionierend eerbetoon aan Ricksen waarbij het Fortuna-logo vanuit meerdere invalshoeken naadloos overgaat naar een krachtig silhouet van Fernando Ricksen", leest het. Daarnaast is de lijfspreuk van de verdediger (Never Give Up) in de nek van het shirt verwerkt. De kleuren - blauw met rode details op de mouwen en in de nek - verwijzen naar die van Rangers FC.

