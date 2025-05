Trump verbaasd door groot voetbalnieuws: 'Is dat echt zo?'

Voetbalfans die van plan zijn om het WK 2026 te bezoeken, zijn gewaarschuwd door de Amerikaanse regering. Vicepresident JD Vance benadrukt, in het bijzijn van president Donald Trump en FIFA-voorzitter Gianni Infantino, dat bezoekers niet langer mogen blijven dan toegestaan volgens het visum.

Het WK vindt plaats van 11 juni tot 19 juli in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Van de 104 wedstrijden worden er 78 afgewerkt in de VS. Volgens Trump wordt dat het 'mooiste, veiligste en meest bijzondere voetbaltoernooi ooit'. De president verwacht ‘tientallen miljarden dollars aan economische activiteit voor lokale bedrijven’ en ‘duizenden banen’ dankzij het WK, vertelde hij dinsdag bij een bijeenkomst van zijn WK-taskforce in het Witte Huis.

Daar waren ook Vance en Infantino bij aanwezig. “Amerika zal de wereld verwelkomen”, zei Infantino. “Iedereen die hier wil komen om te genieten, plezier te maken en het voetbal te vieren, zal daartoe in staat zijn.” Vance beaamde: "Uiteraard is iedereen welkom om dit ongelooflijke evenement bij te wonen. Ik weet dat we waarschijnlijk bezoekers uit bijna honderd landen zullen ontvangen. We willen dat ze komen, dat ze feestvieren, dat ze de wedstrijden bekijken.”

'Voetbalfans moeten op tijd naar huis'

“Maar als hun tijd erop zit, moeten ze wel naar huis. Anders krijgen ze te maken met minister Kristi Noem”, waarschuwde de vicepresident. De voormalige militair Noem is onder Trump minister van Binnenlandse Veiligheid en was ook aanwezig bij de bijeenkomst van de taskforce. De opmerking van Vance leidt op sociale media tot de nodige kritiek, zeker nu de Trump-regering vermeende criminelen zonder proces afvoert naar een beruchte gevangenis in El Salvador.

Minister van Transport Sean Duffy deelde een soortgelijke waarschuwing uit. “Dit is een tijdelijke toestroom van mensen die komen om voetbalwedstrijden te bekijken, en daarna weer naar huis gaan”, zei Duffy, die bezoekers aanmoedigde om van het WK een gelegenheid te maken om een roadtrip door de VS te maken. “Maar blijf niet te lang, je visum verloopt,” voegde hij eraan toe. Als je uit een land komt dat deelneemt aan het Visa Waiver Program (zoals Nederland en België), mag je maximaal negentig dagen in de VS verblijven zonder visum, mits je een goedgekeurde ESTA hebt.

Trump weet niet dat Rusland uitgesloten is

Trump weersprak dat de recente spanningen met Mexico en Canada invloed zouden hebben op het vermogen van de landen om samen het toernooi te organiseren. Hij heeft over het WK gesproken met de kersverse Canadese premier Mark Carney. Later werd Trump gevraagd naar zijn mening over de uitsluiting van Rusland van FIFA-wedstrijden als gevolg van de invasie van Oekraïne in 2022. Trump antwoordde dat hij niet wist dat Rusland was uitgesloten, waarop hij zich tot Infantino wendde en vroeg of dat klopte. “Ze zijn voorlopig uitgesloten van deelname, ja”, beaamde Infantino. “We hopen dat er iets gebeurt, dat er vrede komt, en dan zal Rusland weer worden toegelaten.”

Trump ziet mogelijke Russische deelname aan het WK als stap om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. "Dat kan. Hé, dat zou een goede prikkel kunnen zijn, toch? Wij willen dat ze ermee stoppen. We willen dat ze stoppen. Vijfduizend jonge mensen per week worden gedood, het is niet eens te bevatten." Trump zei vervolgens dat Infantino 'de baas' is als het gaat om de beslissing over deelname van Rusland en dat hij er 'niets mee te maken' heeft.