Boskamp: 'Dat er af en toe een boutje bij hem loszit, daar kunnen we niks aan doen'

Jan Boskamp is in de bres besprongen voor de fel bekritiseerde . De twintigjarige centrale verdediger van AZ is opnieuw veelbesproken, nadat hij in de blessuretijd van de competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles een rode kaart pakte. Boskamp neemt het echter op voor Goes en noemt hem 'echt een gouden gozer'.

Goes hield de gemoederen flink bezig naar aanleiding van zijn gedrag tijdens de bekerfinale tussen AZ en Go Ahead Eagles. Een herhaling van dit affiche werd zondagmiddag afgewerkt in De Adelaarshorst, en met 0-3 gewonnen door de Alkmaarders. Een van de treffers van AZ werd gemaakt door de veelbesproken Goes. In de blessuretijd van de wedstrijd ging Goes over nog over de schreef met een keiharde charge om zijn tegenstander Llansana van de bal te zetten. Na de actie juichte de twintigjarige verdediger ook nog uitbundig. Nijhuis, doorgaans niet zo happig op het geven van rode kaarten, toonde zich onverbiddelijk en greep direct naar de rode prent.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van Hanegem foetert: 'Dat mag je niet zeggen, want hij is het kwaad op aarde'

"Ik heb hem graag, het is echt een boefje", vertelt Boskamp in de podcast Boskamp & Kleine Gijp. "Natuurlijk gaat hij er onbesuisd in, maar hij speelt wel de bal. Ik had nooit verwacht dat Bas hem eruit zou gooien. Nu is Goes de gebeten hond en een waardeloze gozer, maar je kan er wel mee naar het front", looft de 76-jarige oud-voetballer de jonge verdediger van AZ.

LEES OOK: 'Nijhuis schaamt zich kapot voor rode kaart Goes'

Boskamp is dan ook verbaasd over de kritiek die Goes ten deel valt. "Hij wordt nu tentoongesteld als het grootste schoffie van de Nederlandse velden, maar hij kan echt goed voetballen. Daar praat niemand meer over. Alleen maar over dat het een smeerlap is. En ik vind smeerlappies wel leuk. Kijk, dat er af en toe een boutje bij hem loszit, daar kunnen we niks aan doen. Maar het is echt een gouden gozer", besluit hij.

➡️ Meer nieuws over Go Ahead Eagles - AZ

👉 Naast racistische fan nog iemand met 'misselijk gedrag' bij Go Ahead - AZ 🔗

👉 Llansana onthult: 'Weet je wat de grap is? Goes zei op het veld...' 🔗

👉 Martens zit vol frustraties: 'Als je ziet wat er bij Ajax en PSV gebeurt...' 🔗

👉 Nijhuis negeert opvallend voorstel Deijl om Go Ahead - AZ in toom te houden 🔗

👉 Goes scoort en heeft boodschap voor Go Ahead-fans: 'Dit verzin je niet' 🔗