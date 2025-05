Van Hanegem foetert: 'Dat mag je niet zeggen, want hij is het kwaad op aarde'

Willem van Hanegem neemt het opnieuw op voor AZ-verdediger . De oud-voetballer hekelt het besluit van scheidsrechter Bas Nijhuis om de veelbesproken jongeling een directe rode kaart te geven voor zijn charge op Enric Llansana.

Goes hield de gemoederen flink bezig naar aanleiding van zijn gedrag tijdens de bekerfinale tussen AZ en Go Ahead Eagles. Een herhaling van dit affiche werd zondagmiddag afgewerkt in De Adelaarshorst, en met 0-3 gewonnen door de Alkmaarders. Een van de treffers van AZ werd gemaakt door de veelbesproken Goes.

In de blessuretijd van de wedstrijd ging Goes over nog over de schreef met een keiharde charge om zijn tegenstander Llansana van de bal te zetten. Na de actie juichte de twintigjarige verdediger ook nog uitbundig. Nijhuis, doorgaans niet zo happig op het geven van rode kaarten, toonde zich onverbiddelijk en greep direct naar de rode kaart.

Van Hanegem is niet te spreken over het besluit van Nijhuis. "Die fluit drie keer per wedstrijd, ziet nergens een overtreding in maar dan wel Wouter Goes een rode kaart geven", hekelt hij de arbiter in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

In de ogen van De Kromme was de rode kaart voor Goes 'zwaar overdreven'. "Maar dat mag je niet zeggen want Goes is het kwaad op aarde voor veel mensen. Nou, hij speelde uitstekend. De grensrechter die in het oor van Nijhuis ‘rood, rood, rood’ krijste. Ik zou zeggen ‘mond houden, dat bepaal ik zelf wel’", besluit Van Hanegem. Bij Studio Voetbal lieten Pierre van Hooijdonk en Theo Janssen ook al weten de rode kaart voor Goes onterecht te vinden.

