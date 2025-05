Meerdink meldt zich op Instagram met post over Goes

AZ-aanvaller heeft op Instagram een steunbetuiging geuit voor zijn ploeggenoot . Na de 0-3 overwinning op Go Ahead Eagles meldde Meerdink zich met een simpel bericht op Instagram.

Meerdink deelt een foto waarop te zien is dat Goes zijn shirt toont aan het publiek van Go Ahead. Dat deed de AZ-verdediger zondagmiddag na het maken van de 0-2. Meerdink plaatst geen tekst en laat de afbeelding voor zich spreken.

In de 44ste minuut van de wedstrijd nam Goes de bal op de slof na een corner van Peer Koopmeiners. Via de onderkant van de lat vloog de bal in het doel van Go Ahead. Het publiek zong Goes daarna op beledigende wijze toe, door hem een hoerenjong te noemen.

Goes toonde vervolgens de achterkant van zijn shirt te tonen richting het publiek. Datzelfde publiek floot al de gehele eerste helft bij ieder balcontact van Goes. In de blessuretijd van de tweede helft kreeg Goes een rode kaart na een forse tackle op tegenstander Enric Llansana.

Martens neemt het op voor Goes

Goes was na afloop niet beschikbaar voor interviews. Wel sprak zijn trainer Maarten Martens zich uit over de twintigjarige stopper. Hij vond Goes een goede wedstrijd spelen. "Hij scoorde hier zelfs ook, je moet het toch maar doen. Ik vind dat heel knap." De rode kaart was evenwel een smet. "Hij raakt de bal ook nog wel, maar gaat via de verdediger toch nog door zijn benen heen. Ik hoor de grensrechter ook meteen weer roepen: 'Rood, rood rood!' Dan denk ik: ga het eerst eens zelf rustig beoordelen."

ESPN-analist baalt

ESPN-analist Danny Koevermans vindt de rode kaart teleurstellend. "Ik ben altijd van het glas half vol. Het is zo vaak over hem gegaan en dan doet hij dit in zo'n wedstrijd. Kees Kwakman zei dat hij hulp nodig heeft, en daar ga ik nu ook wel een beetje in mee. Hoe kun je op zo'n moment, bij 0-3, zo'n tackle inzetten. Dat het weer helemaal ontbrandt. Ik snap daar echt helemaal niks van. Zet je schouder erin, laat hem lopen... Maar op zo'n moment... Er zit ergens een kronkeltje op dat moment."

Een 'echt geroutineerde verdediger' zou de overtreding niet hebben gemaakt, denkt de oud-spits. "Het staat 0-3, je hebt gescoord, het is twee weken over je gegaan. Het is hartstikke moeilijk geweest voor hem. Maar toch hebben we het er weer over. Het is ongelooflijk."

