Goes wordt beledigd en krijgt bizar welkom in Deventer na 14 seconden

heeft geen warm welkom gekregen in Deventer tijdens het uitduel met Go Ahead Eagles. De verdediger van AZ wordt constant uitgefloten bij balbezit en incasseerde in de eerste minuut al een beuk van tegenstander Milan Smit.

Na veertien seconden speelde Goes zijn ploeggenoot Seiya Maikuma aan. Toen de bal al lang van zijn voet was vetrokken, kreeg hij een provocerende beuk van Smit. Scheidsrechter Bas Nijhuis liet de actie onbestraft, maar de ‘toon was gezet’, concludeerde ook ESPN-commentator Martijn van Zijtveld. Het Go Ahead-publiek juichte de actie van Smit luidkeels toe.

Spreekkoor richting Goes

In de eerste helft waren ook beledigende spreekkoren te horen voor Goes. “Wouter Wouter, je moeder is een hoer”, klonk het vanaf de thuistribune.

Artikel gaat verder onder video

De gebeurtenissen zijn niet los te zien van de bekerfinale tussen AZ en Go Ahead van 21 april. Goes wekte toen irritatie bij spelers van Go Ahead met zijn gedrag op het veld. Go Ahead-speler Victor Edvardsen toonde tijdens de huldiging een provocerend spandoek over Goes.

