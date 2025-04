Van der Vaart ziet 'patiënt' bij Real Madrid: 'Vergeleken met hem gedraagt Goes zich voorbeeldig'

Rafael van der Vaart spreekt na de finale van de Copa del Rey tussen FC Barcelona en Real Madrid schande van de opmerkelijke actie die vlak voor het einde van de tweede verlenging een rode kaart opleverde. De Duitse verdediger van De Koninklijke was al gewisseld toen hij uit onvrede met een arbitrale beslissing een voorwerp op het veld gooide.

Barcelona en Real Madrid maakten er zaterdagavond - en technisch gezien zondagochtend - een enorme slijtageslag van in Sevilla. Na 90 minuten spelen was de stand 2-2, waardoor er een verlenging aan te pas moest komen om een winnaar aan te wijzen. De eindstrijd leek daarin lange tijd op een strafschoppenserie af te stevenen, maar in minuut 115 bezorgde Jules Koundé Barcelona alsnog de zege met een uithaal van afstand die Thibaut Courtois te machtig was: 3-2.

Na de treffer van Barcelona werd het nog even heel onvriendelijk bij de dug-out van Real, dat woedend reageerde op een beslissing van de arbitrage. Rüdiger, die vlak voor de goal van Koundé al naar de kant was gehaald en werd afgelost door aanvaller Endrick, liet zich daarbij niet onbetuigd. De Duitser ging bij de dugout helemaal los, gooide bij de zijlijn een voorwerp - naar het schijnt een bidon - het veld op en moest door stafleden en ploeggenoten in beslag worden gehouden. Scheidsrechter Ricardo de Burgos Bengoetxea toonde Rüdiger daarop een rode kaart, ook de eveneens al gewisselde Lucas Vázquez kreeg een rode prent voor zijn aandeel in de onvriendelijkheden.

'Soms is het leuk, soms idioot, vandaag was het idioot'

In de nabeschouwing bij Ziggo Sport komt het opvallende moment uiteraard ter sprake. "Wat is die Rüdiger in hemelsnaam aan het doen?", vraagt presentator Sam van Royen zich vertwijfeld af. Analist Ronald de Boer reageert: "Als je die ogen zag... Ik vond sowieso dat meerdere spelers zich raar gedroegen, maar hij spande wel de kroon." Van Royen haalt vervolgens aan dat Van der Vaart in zijn tijd als speler van Hamburger SV al kennismaakte met de toen nog jonge Rüdiger, die toen het shirt van VfB Stuttgart droeg. "Ja, dat heb ik vaker verteld", beaamt Van der Vaart. "Het is een leuke gozer in het elftal, zoals hij zich gedraagt. Maar dit hoort ook bij hem. Het is een beetje een leuke idioot, soms is het leuk, soms is het idioot. En vandaag was het idioot."

"Het is een patiënt, hoor", vervolgt Van der Vaart, terwijl de beelden van de actie weer worden vertoond. "Het is dat hij vastgehouden wordt, maar wat gebeurt er anders?", vraagt de oud-international zich af. De Boer haakt in: "Ik snap dat voetbal emotie is, maar dit slaat echt helemaal nergens op. Dus hier moeten ze hem een aantal wedstrijden voor schorsen. Je moet paal en perk stellen, je hebt een voorbeeldfunctie, zeker bij topclubs als Real Madrid. Dit moet je gewoon afstraffen." Van der Vaart wil toch met een grap afsluiten en maakt tot slot een bruggetje naar Nederland: "Dan gedraagt Wouter Goes zich voorbeeldig."

