Van der Vaart verrast: 'Nooit gedacht dat hij zou ver zou komen, ik vond hem gewoon niet zo goed'

Rafael van der Vaart had 'nooit verwacht' dat de absolute top zou gaan halen. De Nederlander stond in 2013 als speler van Hamburger SV tegenover een nog jonge Rüdiger, die destijds uitkwam voor VfB Stuttgart en direct rood kreeg na een bizarre overtreding op Van der Vaart.

In de voorbeschouwing bij Ziggo Sport op de wedstrijd tussen Real Madrid en Manchester City in de kwartfinale van de Champions League, waarin Rüdiger aan Madrileense zijde zoals verwacht een basisplaats heeft, blikt Van der Vaart terug op het moment van elf jaar geleden. "Dit is een beetje een idioot. Ik speelde met HSV tegen Stuttgart, hij sloeg me in een keer uit het niets. Hij sloeg me regelrecht in mijn maag. Ik overdreef wel een beetje, toen had ik nog buikspieren dus het deed niet echt pijn", vervolgt de oud-international lachend.

Toch kan Van der Vaart wel sympathie opbrengen voor de man die in 2021 met Chelsea beslag legde op de Champions League: "Hij provoceert, maar wel op een leuke manier, ofzo." Dat de 31-jarige Rüdiger al jaren onomstreden is in de Duitse ploeg en in Madrid had de Nederlander echter niet zien aankomen: "Ik had nooit verwacht dat hij dit uit zijn carrière zou halen. Als ik hem zie spelen, nooit gedacht dat hij zo ver zou komen, ik vond hem gewoon niet zo goed."

Pepe

Bovendien ligt Rüdiger ook goed in de groep, signaleert Van der Vaart: "Hij wordt heel erg geliefd door zijn medespelers, dat kun je zien. Hij is echt een krijger, gaat altijd all-in. Die heb je gewoon nodig, dat soort spelers." Presentator Wytse van der Goot trekt een parallel met een oud-ploeggenoot van Van der Vaart, Pepe: "Over hem gaat toch ook altijd het verhaal van: 'Op het veld af en toe bijna ontoerekeningsvatbaar, maar daarbuiten een lieve knuffelbeer'?". Van der Vaart reageert: "Dat is nóg extremer hoor. Pepe is echt de allerliefste die je kunt tegenkomen. Maar bij Madrid joh, hij kwam af en toe de kleedkamer binnen, dan had hij weer rood gehad. En in de kleedkamer kwam hij er pas achter wat er gebeurd was."

