Ronnie Flex gaat er met gestrekt been in: 'Ik kots ervan en ik haat je'

Meer bekende Nederlanders springen in de bres voor . Zondagavond kreeg de keeper van NEC al bemoedigende woorden van Sander de Kramer bij De Oranjezondag en via sociale media geeft ook zanger Ronnie Flex de doelman een steuntje in de rug.

Cillessen juichte zaterdag uitbundig na zijn gestopte penalty tegen PSV en haalde na afloop zijn gram richting ESPN-presentator Milan van Dongen, die zou hebben gelachen om zijn moeite met het stoppen van penalty’s. Van Dongen was zeker niet de enige in Nederland die grappen maakte over Cillessen, weet Ronnie Flex.

Artikel gaat verder onder video

Via Threads laat de hiphopartiest weten mee te leven met Cillessen. “Vind het zielig voor Cillessen man… Mensen pesten hem op tv, in de comments op allerlei manieren, simpelweg omdat hij sociaal different is. Ik ga het niet eens awkward noemen, jij bent zelf awkward”, zegt hij tegen de mensen die Cillessen ‘pesten’.

“Ze gaan het gooien op ‘hij is miljonair’ en andere privézaken, maar hij is gewoon niet als de rest en daarom noemen ze hem de hele dag engerd, etc. Wel hopen dat je eigen kinderen ongeschonden het leven doorgaan, maar zelf ben je een volwassen BULLY. Ik kots echt van dat en ik haat op je”, aldus de bekende Feyenoord-supporter.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Milan van Dongen komt terug op aanvaring met Jasper Cillessen

Milan van Dongen heeft gereageerd op zijn aanvaring met Jasper Cillessen.