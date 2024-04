Been verbaast zich over kritiek: 'Er wordt vaak gedaan alsof hij helemaal niks kan, maar...'

Mario Been spreekt in Goedemorgen Eredivisie zijn verbazing uit over de terugkerende kritiek op het spel van PSV-verdediger . In de ESPN-talkshow wordt de mogelijke interesse van de aanstaand landskampioen in N.E.C.-sterkhouder besproken met PSV-directeur Marcel Brands, maar wordt door de oud-trainer van Feyenoord aangestipt wat het nadeel zou zijn als Sandler een duo zou vormen met de Fransman Olivier Boscagli.

De 32-jarige Ramalho is bezig aan zijn derde seizoen in Eindhoven, waar hij over een aflopende verbintenis beschikt. Hoewel trainer Peter Bosz er in topwedstrijden stelselmatig voor kiest om middenvelder Jerdy Schouten een linie terug te halen en naast Boscagli in het centrum van zijn defensie te zetten, bevestigt Brands het nieuws dat er voor Ramalho een nieuwe verbintenis is klaargelegd, al is van een akkoord nog geen sprake: "Hij is in gesprek met Earnest (Stewart, red.)".

"Er wordt wel vaak gedaan alsof hij helemaal niks kan", zegt Been over Ramalho. "Dat vind ik allemaal wel meevallen. Het is een échte verdediger. Natuurlijk is het niet de meest geniale, maar naast een speler als Boscagli, en je hebt daarvoor Schouten en Joey Veerman waar je heel makkelijk de bal aan zou kunnen geven...". Brands haakt in: "In tegenstelling tot wat veel media aangeven, heeft hij heel veel respect in de groep. Het is echt een leiderstype, een voorbeeld voor alle andere spelers en een top-prof. Je ziet wat je wilt zien, maar het is echt een hele degelijke en goede verdediger."

Brands noemt Sandler vervolgens 'een interessante speler', maar Been ziet wel een nadeel in de uitblinker van de verliezend bekerfinalist. "Die is beter aan de bal als echt in het verdedigen. Ik vind hem daar af en toe wel laconiek in. Hij aan de bal is geweldig: slaat mensen over, speelt lijnen gewoon voorbij. Maar verdedigend heb ik ook wel eens een momentje dat ik denk: hmmm. Naast Boscagli denk ik dat je een 'moordenaar' nodig hebt."

