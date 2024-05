Feyenoord gaat tot het gaatje en reikt Ajax de helpende hand

Feyenoord heeft de voorlaatste wedstrijd van het seizoen omgezet in een moeizame overwinning. De nummer twee van de Eredivisie speelde vrijwel de gehele tweede helft tegen tien man van NEC, maar moest desondanks tot het gaatje gaan: 2-3. Door de nederlaag kan NEC niet meer Ajax passeren en zal het moeten deelnemen aan de play-offs om Europees voetbal.

NEC hoopte op sportieve revanche na de verloren bekerfinale, maar slaagde er niet in om Feyenoord in serieuze problemen te brengen. De thuisploeg loerde op de counter en werd slechts sporadisch dreigend in de eerste helft. Namens Feyenoord waren Calvin Stengs en Yankuba Minteh dicht bij een openingsdoelpunt, voordat eerstgenoemde daadwerkelijk toesloeg.

In de laatste minuut van de officiële speeltijd in de eerste helft kapte Stengs vanaf de rechterflank naar binnen, langs de rand van het strafschopgebied, en vond hij de ruimte voor een schot in de korte hoek. Cillessen kon daar niet meer bij komen: 0-1. Op een soortgelijke manier creëerde Kodai Sano kort na de pauze ruimte voor zichzelf via de andere flank, om vervolgens de verre hoek uit te zoeken: 1-1.

Het NEC-publiek veerde op, maar de stemming sloeg om toen Bram Nuytinck drie minuten later een directe rode kaart ontving voor het neerhalen van de doorgebroken Ayase Ueda. Diezelfde Ueda liet vlak daarna een grote kans liggen om te scoren, maar legde de bal even later met wat fortuin wel klaar voor Minteh om van dichtbij de 1-2 te maken.

Met tien man wist NEC nog bijna op gelijke hoogte te komen. Rober González speelde Zerrouki kinderlijk eenvoudig uit en stuurde Tjaronn Chery de diepte in, waarna de doorgebroken Chery op Justin Bijlow stuitte. Toch gaf NEC nog niet op. Invaller Sontje Hansen barstte van de energie en omspeelde tien minuten voor tijd zowel Gernot Trauner als Thomas Beelen, om daarna de 2-2 achter Bijlow te schieten. Beide ploegen probeerden de wedstrijd naar zich toe te trekken en dat lukte Feyenoord: Alireza Jahanbakhsh stelde Ueda in staat om de winnende treffer binnen te tikken.