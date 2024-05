PSV loopt week na behalen landstitel tegen teleurstellend resultaat aan

Met een 1-1 gelijkspel tegen Fortuna Sittard is het puntenrecord voor PSV niet meer mogelijk. De Eindhovenaren waren te lichtzinnig in het duel tegen de Limburgers en kwamen na een klein halfuur op achterstand. Jerdy Schouten bracht zijn ploeg met nog twintig minuten te gaan op gelijke hoogte, maar met een gebrek aan urgentie zat een overwinning er voor de landskampioen niet in.

Voor zowel Fortuna Sittard als PSV staat er in de laatste wedstrijden weinig meer op het spel. De Eindhovenaren konden hun kampioenschap afgelopen week reeds vieren, terwijl de ploeg van Danny Buijs in de grijze middenmoot zal eindigen. De bevlogen oefenmeester zal het seizoen na een paar mindere weken echter positief af willen sluiten, terwijl PSV het officieuze puntenrecord van 93 nog kan evenaren. Daartoe gunde Peter Bosz basisplaatsen aan Hirving Lozano en Ismaël Saibari, terwijl Joël Drommel zijn eerste Eredivisie-start van het seizoen kreeg.

De reservedoelman gaf in de eerste minuten gelijk zijn visitekaartje af. Met een stijlvolle redding tikte hij een vrije trap van Kristoffer Peterson uit de hoek, waarna hij even later attent reageerde op een achterwaartse kopbal van Dimitrios Siovas. De thuisploeg kende een sterke openingsfase, waarin ze voetballend gelijke tred hielden met de Nederlandse kampioen en defensief weinig in de problemen kwamen. De flankspelers van de bezoekers leken vleugellam en het gehele PSV-elftal hanteerde een gebrekkige passing in een matig tempo. Toch moest Fortuna steeds vaker achteruit en kwam het na een kwartier bijna op achterstand te komen. Hirving Lozano had met zijn halve schot doelman Luuk Koopmans gepasseerd, maar Siovas hield zijn ploeg op de been.

Aan de andere kant was Olivier Boscagli de redder in nood, toen hij een schot van Siemen Voet kort voor de lijn handig pareerde. Eerder was de Monegask in de fout gegaan, waarmee hij het openingsdoelpunt van de Fortunezen had ingeleid. Hij schatte de snelheid van Peterson niet goed in, waarna de Zweed hem de bal afnam en aan een lange solo begon. Hij gaf de bal op tijd af aan de meegelopen Cordoba, waarna de Spanjaard vervolgens kalm binnenschoot. Het doelpunt werd opgedragen aan spits Kaj Sierhuis, die vorige week opnieuw een zware knieblessure opliep.

Bij PSV stond veelscorende spits Luuk de Jong wel binnen de lijnen en kreeg hij voor rust twee grote kansen om zijn doelpuntenproductie op te vijzelen. Een harde kopbal en een lage intikker werden echter beide gekeerd door de Limburgse doelman. De ploeg van Bosz bleef de duimschroeven na de tegentreffer aandraaien, maar enige vorm van urgentie ontbrak nog steeds aan Eindhovense zijde. Ook een driedubbele wissel van de 60-jarige oefenmeester kon geen verandering in het spelbeeld brengen: lang was de grootste kans een kansloze poging van Joey Veerman.

Pas rond minuut 70 bracht De Jong daar verandering in, toen zijn kopbal op de lijn werd gepareerd door Rodrigo Guth. Even later kreeg Jerdy Schouten een kopkans, maar ditmaal was het wel raak. Bij een PSV-corner kwam hij goed voor zijn directe tegenstander, waarna de middenvelder de bal richting de verre hoek stuurde. Vervolgens ging de kampioen in de slotfase nog op zoek naar de overwinning. Van Fortuna had het inmiddels weinig meer te duchten: na minuut 30 brak de thuisploeg incidenteel nog uit, maar vrijwel alle counters smoorden in de kiem. Tot het eindsignaal hield de thuisploeg de gelederen echter dicht, waardoor PSV niet verder kwam dan een gelijkspel.