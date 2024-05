Feyenoord ziet potentiële opvolger van Arne Slot rondlopen in de Bundesliga

Nuri Sahin is bij Feyenoord in beeld om Arne Slot op te volgen in De Kuip, zo melden het Algemeen Dagblad en Voetbal International maandagavond. De 35-jarige oud-speler van de Rotterdammers is momenteel actief als assistent-trainer bij Borussia Dortmund en staat err goed op bij Feyenoord.

Sahin staat momenteel in ieder geval op de lijst van technisch directeur Dennis te Kloese, zo schrijven de twee goed ingevoerde media. Vooralsnog is er weinig informatie bekend over de zoektocht van Feyenoord naar een nieuwe trainer, maar volgens Turkse bronnen - waar Voetbal International over spreekt in het artikel - geldt Sahin voor Feyenoord in ieder geval als een van de kandidaten.

Artikel gaat verder onder video

VI meldt dat Sahin zelf ook graag hoofdtrainer wil worden, maar dan wel bij een club die uitkomt in de Champions League. Dat komt Feyenoord, waardoor de Rotterdammers aan die voorwaarderen kunnen voldoen. Navraag van het medium binnen Feyenoord leert dat de nummer twee van de Eredivisie in de 35-jarige oefenmeester een zeer interessante trainer ziet, die heel veel potentie zou hebben.



1908.nl voegt toe dat Sahin een serieuze kanshebber is om Slot op te volgen in Rotterdam, de oud-Feyenoorder op de hoogte is van de interesse, maar dat er nog niets concreets is. Momenteel is Sahin actief als assistent-trainer bij Borussia Dortmund, waarmee hij zich heeft geplaatst voor de finale van de Champions League. Daarvoor begon Sahin op zijn 33e als hoofdtrainer in Turkije bij Antalyaspor.

