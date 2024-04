Rafael van der Vaart ziet in Robin van Persie een geschikte hoofdtrainer voor Feyenoord. In Rotterdam is Van Persie momenteel werkzaam als trainer van de Onder 18. Ook zijn assistent, Ibrahim Afellay, acht de voormalig topspits rijp voor promotie.

Arne Slot is op weg naar Liverpool en dus moet Feyenoord op zoek naar een opvolger. “Ik denk dat je toch moet gaan denken aan Van Persie”, stelt Van der Vaart zondagavond bij Studio Voetbal. “Je kunt wel zeggen dat hij geen ervaring heeft, maar met een ervaren persoon naast hem… Dat zou iemand als Bert van Marwijk kunnen zijn.” Van Marwijk was eerder al in twee periodes de trainer van Feyenoord en won de UEFA Cup (2002) en de KNVB Beker (2008).

“Misschien zeg ik iets geks en word ik uitgelachen”, vervolgt Van der Vaart over zijn steun voor de relatief onervaren Van Persie als hoofdtrainer. “Ja, Van Persie moet opgeleid worden, maar waarom moet hij naar Heerenveen? Als hij daar mislukt, wordt hij de komende tien jaar ook geen trainer van Feyenoord. Van wat ik hoor, is het een goede trainer met goede ideeën. Hij is onervaren, maar waarom kan het niet? Misschien is dit wel het moment.” Deze week werd duidelijk dat Van Persie serieus in beeld is bij Heerenveen.

Afellay is ‘louter positief’ over de kwaliteiten van Van Persie. “Men zal zeggen dat ik een vriend van hem ben, maar ik krijg nu de vraag. Ik maak hem iedere dag van dichtbij mee. Hij is super gedreven en weet heel goed wat hij wil. Hij brengt het heel goed over”, merkt de assistent van Feyenoord Onder 18. “Je kunt nog zoveel voetbalknowhow hebben, maar je moet mensen ook bereiken. Als hij mensen toespreekt en zijn boodschap overdraagt, komt dat wel echt binnen. Ik heb veel vertrouwen in hem.”

De vraag is of het hoofdtrainerschap niet te snel komt voor Van Persie. “Ik geloof dat hij het zou kunnen, absoluut”, vindt Afellay. “Ik geloof in zijn kwaliteiten, maar dan moet je wel de juiste persoon ernaast zetten. Een ervaren iemand. De eerste die me te binnen schiet, is Fred Rutten. Dat zou misschien het ideale klankbord zijn.”

