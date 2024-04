Kandidaat dient zich aan bij Feyenoord: 'Het zou een mooie bekroning zijn op mijn werk'

De toekomst van Pascal Bosschaart is nog ongewis. Dit seizoen wordt hij door Feyenoord gedetacheerd bij FC Dordrecht, waar hij assistent-trainer is. Het contract van Bosschaart bij Feyenoord loopt nog een jaar door en hij zou graag een functie krijgen in de technische staf van de Rotterdammers.

Aangezien Arne Slot gaat vertrekken naar Liverpool, en stafleden Sipke Hulshoff, Etiënne Reijnen en Ruben Peeters met zich mee lijkt te gaan nemen, zal de staf er volgend seizoen heel anders uitzien. Bosschaart deed ervaring op in het trainersvak bij IJsselmeervogels, SC Cambuur en Dordrecht en ziet een volgende stap bij Feyenoord wel zitten.

Artikel gaat verder onder video

“Er is nu veel ruimte bij Feyenoord. Het is maar net wat de club wil. Misschien word ik meegenomen in het proces, we gaan het zien. Het zou een mooie bekroning zijn op mijn werk”, zegt de voormalig verdediger, die tussen 2004 en 2006 voor Feyenoord speelde, in een interview met de Leeuwarder Courant.

Henk de Jong, de voormalig hoofdtrainer van Cambuur die Bosschaart als zijn assistent had, is in ieder geval enthousiast over hem. “Pascal is een unieke, lieve man. Een goed mens bovendien. En niet geheel onbelangrijk in dit vak: hij heeft veel verstand van voetbal.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Lutsharel Geertruida pakt de microfoon en kijkt plots bezorgd naar het publiek

"Hey, hallo, hallo", roept de aanvoerder van Feyenoord plots tijdens de huldiging na de bekerwinst.