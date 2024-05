Wesley Sneijder weigert bij Ajax aan de slag te gaan, maar gaat meelopen bij Nederlandse club

Wesley Sneijder heeft een goed gesprek met de KNVB achter de rug en gaat volgend seizoen meelopen bij een club uit Nederland, zo heeft de recordinternational maandagavond bekendgemaakt in het programma Veronica Offside. Hiermee lijkt de KNVB Sneijder tegemoet te komen met een, zoals de oud-middenvelder het noemde, traject op maat.

Sneijder heeft eerder in het programma Vandaag Inside aangegeven dat hij het traject wat bij de KNVB de standaard is, niet bij zijn ambities en beoogde trainersstijl vond passen. Daardoor leek Sneijder niet te kunnen en willen beginnen aan een cursus bij de Nederlandse voetbalbond, maar daar is verandering in gekomen: “Ik heb inmiddels weer met de KNVB gesproken. Dat is een zeer goed gesprek geweest. “Richting het nieuwe seizoen ga ik kijken bij welke club ik mee kan lopen. Ik ga ergens instappen en dan ga ik kijken waar het naartoe gaat", legt Sneijder uit.

De analist heeft nu, aan het einde van dit seizoen, ook al de mogelijkheid gehad om aan de slag te gaan, maar dat verzoek heeft hij afgewezen: “Ik kon ook nu al ergens instappen, maar dat vond ik zelf niks. Het is het einde van het seizoen, dus het zou gek zijn als ik nu al zou instappen. Dan kom je daar à-la-minute, terwijl je daar misschien niet eens een goed gevoel bij hebt. Ik wil de komende weken gaan kijken bij welke club ik in wil stappen", geeft de oud-speler van Ajax aan.

Terugkeren bij Ajax voor het behalen van zijn diploma gaat Sneijder in ieder geval niet doen, zo benadrukt hij: “Uiteindelijk is het min of meer voor elkaar dat ik op een snellere manier mijn diploma kan krijgen, maar ik ga niet naar Ajax toe, daar blijf ik weg", is de 134-voudig international van het Nederlands elftal duidelijk.