Geertruida pakt de microfoon en kijkt plots bezorgd naar het publiek: 'Hey, hallo, hallo!'

De festiviteiten na de overwinning van Feyenoord in de bekerfinale tegen NEC (1-0) hebben maandag heel even stilgelegen. De huldiging in Rotterdam was in volle gang toen de microfoon pakte en zich richtte tot de DJ. Geertruida vroeg of de muziek even uit kon omdat er in het publiek iemand zorg nodig leek te hebben.

Waar Feyenoord vorig jaar na de het binnenhalen van de landstitel nog door duizenden supporters werd onthaald op de Coolsingel, meldde de selectie zich maandag rond 12.00 uur op de Binnenrotte in Rotterdam. De ploeg van trainer Arne Slot kroonde zich zondagavond tot bekerwinnaar door in de finale in de eigen Kuip af te rekenen met NEC. Het was zoals verwacht druk op het plein. Sommige supporters stonden al vanaf 04.00 uur te wachten om een plekje vooraan bij het podium te verkrijgen.

Het feest zat er dus al vroeg in en de sfeer werd natuurlijk nóg beter toen de selectie zich meldde op het podium. De gewonnen dennenappel werd nogmaals omhooggehouden en een aantal spelers maakte van de gelegenheid gebruik om een liedje in te zetten. Zo zong aanvoerder Gernot Trauner zong samen met de fans. Vlak daarna greep Geertruida de microfoon en bekeek hij bezorgd naar de menigte. “Hey, hallo, hallo. Er is daar iemand gewond, er is daar iemand gewond”, riep de verdediger. Het bleef even stil, maar gelukkig leek de situatie mee te vallen en konden de festiviteiten snel hervat worden. “Het gaat goed mensen, het gaat goed”, stelde Geertruida de Feyenoord-supporters gerust.

