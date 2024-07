Te Kloese geeft waarschuwing af: ‘Anders ga je maar lekker ergens anders shoppen’

Feyenoord hoeft deze zomer niet per se te verkopen, zo laat algemeen directeur Dennis te Kloese weten in gesprek met Voetbal International. Wel is dat het verdienmodel van de Rotterdammers, maar door de inkomsten uit de Champions League is de noodzaak te verkopen niet aanwezig.

“Ik ben er trots op dat alle uitgaande transfers in de afgelopen drie jaar in goede harmonie zijn verlopen, met allemaal spelers die door de voordeur zijn vertrokken”, geeft Te Kloese aan. “Dat willen we ook. We zijn een goede en correcte club. Maar we zijn er natuurlijk wel met zijn allen voor om het belang van de club te dienen, en spelers dus niet zomaar te laten gaan.” Wat dat betreft hoeven geïnteresseerde clubs niet meer te verwachten dat ze voor een dubbeltje op de eerste rang kunnen zitten bij Feyenoord. “De prijs is de prijs. En anders ga je maar lekker ergens anders shoppen.”

Eén van de spelers die op de nominatie staat om te vertrekken, is Lutsharel Geertruida. De verdediger heeft nog een contract voor een seizoen in De Kuip, waardoor Feyenoord nu moet verkopen of hem laten bijtekenen om nog wat aan hem over te houden. Toch wil Te Kloese niet veel over de situatie kwijt. “Ik heb wel persoonlijk met hem afgesproken dat we over zijn contractuele situatie publiekelijk niets meer gaan zeggen”, legt de bestuurder uit. “Hij is speler van Feyenoord en we houden de rust over wat er gaat volgen. Wat hij wil, wat wij willen. Het is een kind van de club, dus we gaan nu niet zeggen dat we dit of dat gaan doen. Die druk is nergens voor nodig. Rustig aan, hij is gewoon speler van Feyenoord.”

Ook het aankoopbeleid van Feyenoord is compleet veranderd de afgelopen jaren. “Voor het eerst zijn we in de positie dat we aan de voorkant al anticiperen”, vertelt Te Kloese. Als voorbeeld neemt hij de spitspositie, waar Feyenoord ondanks de aanwezigheid van Santiago Giménez en Ayase Ueda de transfervrije Julián Carranza voor haalde. “Vaak zou je afwachten tot Giménez weg is, of de interesse in Ueda concretere vormen aanneemt, maar dat hebben we nu niet gedaan. Want nu was Carranza transfervrij. Als we nu niet hadden toegeslagen, had een andere club dat gedaan. We zijn dus met Feyenoord in de situatie dat we kunnen voorinvesteren. We zijn voorbereid.”

