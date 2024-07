'Hancko wil nog steeds naar Atlético, gat van tien miljoen euro tussen vraagprijs Feyenoord en laatste bod'

staat nog altijd open voor een transfer naar Atlético Madrid, schrijft de Italiaanse transferjournlist Matteo Moretto in zijn column voor Football España. Tussen het laatste aanbod van de Rojiblancos en de vraagprijs die Feyenoord hanteert voor de Slowaak, gaapt echter nog altijd een gat van tien miljoen euro.

Hancko was de afgelopen weken actief op het Europees Kampioenschap in Duitsland, waarin hij met Slowakije in de achtste finale na verlenging moest buigen voor de uiteindelijke verliezend finalist Engeland. Inmiddels heeft de 26-jarige stopper zich weer gemeld in Rotterdam-Zuid, om zich onder de nieuwe hoofdtrainer Brian Priske voor te bereiden op het nieuwe seizoen.

Atlético ziet Hancko echter nog altijd graag naar Madrid komen, maar van een akkoord met Feyenoord is nog lang geen sprake, schrijft Moretto. "Ik kan onthullen dat ze ver uit elkaar liggen. Ze zijn nog steeds in onderhandeling, maar er is een groot gat. Feyenoord vraagt 35 miljoen euro, maar Atlético wil niet zover gaan. Hun laatste bod ligt tien miljoen euro lager", schrijft de journalist.

"Hancko stond open voor Atlético en dat is nog altijd het geval", vervolgt Moretto. "Maar hij heeft geen haast, hij traint nu weer bij Feyenoord en wacht af. Hij weet dat er nog geen bod is gedaan dat Feyenoord acceptabel vindt." Ondertussen kijken de Madrilenen ook naar andere opties: Moretto bevestigt dat onder meer Spaans international Aymeric Laporte, die Manchester City vorig jaar verruilde voor het Saudische Al-Nassr, op de shortlist staat.

