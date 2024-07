Feyenoord maakt afspraak bekend die met familie van Geertruida is gemaakt

Het is bij Feyenoord nog niet heel duidelijk of volgend seizoen nog in Rotterdam speelt. Algemeen directeur Dennis te Kloese heeft in ieder geval afspraken gemaakt met de Nederlandse verdediger wat de contractonderhandelingen betreft.

Geertruida is op dit moment 24 en heeft nog een contract tot volgend jaar zomer bij Feyenoord. Als de international de komende tijd niet bijtekent, loopt hij over een jaar gratis de deur uit. Dat wil Te Kloese koste wat kost voorkomen: de onderhandelingen zijn dan ook gaande. "Ik heb met Lutsha afgesproken dat we over zijn contractuele situatie persoonlijk met hem praten", vertelt de algemeen directeur bij RTV Rijnmond. "En met zijn familie en zijn management. Ik wil er niet te veel druk op leggen door daar nu een uitspraak over te doen. Het enige wat ik kan zeggen is dat we heel blij met hem zijn."

Artikel gaat verder onder video

Te Kloese is zeer lovend over de persoonlijkheid van Geertruida en snapt dat de verdediger met een volgende club bezig is. "Hij is een uithangbord van de jeugdopleiding en heeft zich goed ontwikkeld op en naast het veld. Wij willen natuurlijk dat hij Feyenoord blijft vertegenwoordigen. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat hij de ambitie heeft om hogerop te komen. Daar heeft hij mogelijkheden voor: misschien nu wel, misschien in de toekomst. We gaan het zien."

Geertruida kwam tot dusver tot 198 officiële wedstrijden voor Feyenoord 1 en elf interlands voor het Nederlands elftal. In oktober 2017 maakte hij zijn debuut voor de Rotterdammers. Afgelopen seizoen kwam hij tot acht doelpunten en vijf assists in 34 competitiewedstrijden: zijn productiefste seizoen tot nog toe.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Yankuba Minteh stelt Feyenoord-supporters teleur met pijnlijke opmerking

Yankuba Minteh heeft supporters van Feyenoord teleurgesteld met een opmerking over de stad Rotterdam.