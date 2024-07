Priske heeft keuze voor aanvoerder Feyenoord nog niet gemaakt: 'Vind ik heel normaal'

Het is nog niet duidelijk wie komend seizoen aanvoerder wordt van Feyenoord. Coach Brian Priske zegt die keuze pas later in de voorbereiding te willen maken.

Vorig seizoen was Gernot Trauner aanvoerder in Rotterdam. De Oostenrijkse verdediger kwam - mede door blessureleed - echter in de competitie maar tot negentien duels en 1.367 speelminuten. De reserveaanvoerders van Arne Slot waren Lutsharel Geertruida en Justin Bijlow. Eerstgenoemde speelde veel wedstrijden, terwijl Bijlow maar tot zeventien duels kwam.

Nu Slot naar Liverpool vertrokken is, zou het kunnen dat Priske iemand anders dan Trauner eerste aanvoerder maakt. Tegen RTV Rijnmond vertelt de Deense coach: “Wie de kapitein wordt is nog niet beslist en dat vind ik heel normaal. Dat beslissen we later in de voorbereiding. Ik zoek iemand die veel verantwoordelijkheid neemt voor zijn ploeg. Iemand met veel kwaliteiten als voetballer en als mens. Iemand die graag iets doet voor andere mensen.”

Bijlow verwacht komend seizoen nog steeds de eerste doelman in Rotterdam te zijn, terwijl Geertruida mogelijk voor een vertrek bij Feyenoord staat. Trauner blijft hoogstwaarschijnlijk wel bij de club, maar reisde deze week niet naar een trainingskamp in zijn thuisland, Oostenrijk.

