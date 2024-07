Keeperskwestie bij Feyenoord op scherp gezet: 'Ik heb vertrouwen dat ik de nummer één ben'

Brian Priske zal de komende weken een lastige knoop door moeten zien te hakken: begint hij zijn eerste seizoen als trainer van Feyenoord met , of tóch met als eerste keeper? Bijlow zet de discussie alvast op scherp en zegt vertrouwen te hebben dat hij de nummer één zal worden.

In gesprek met ESPN vertelt de achtvoudig Oranje-international duidelijk hoe hij erin staat: "Ik heb het vertrouwen dat ik de nummer één ben. Maar of dat onder deze trainer ook het geval is, moet nog blijken", voegt Bijlow daar direct aan toe. "Concurrentie is goed voor me. Het houdt me scherp en maakt me beter", vervolgt Bijlow. "Het is niet voor het eerst dat ik dit meemaak bij Feyenoord. Ik moet het gewoon zelf laten zien, niet met woorden maar met daden, zoals we dat zo mooi zeggen in Rotterdam."

Wellenreuther gaf vorig seizoen, waarin hij de geblesseerde Bijlow naar ieders tevredenheid lange tijd moest vervangen, aan dat hij komend seizoen als eerste keeper aan de slag wil. De Duitser werd onder meer gelinkt aan PSV, maar verlengde uiteindelijk zijn contract in De Kuip tot medio 2027. Ondertussen zou Olympique Marseille de oud-keeper van Willem II ook in het vizier hebben, maar het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl meldt vrijdag op X dat Wellenreuther 'nog nooit' iets van de Franse topclub zou hebben vernomen.

Feyenoord lijkt vooralsnog dan ook met beide keepers aan het seizoen te gaan beginnen, waardoor Priske een knoop zal moeten doorhakken. Is de Deen er al uit? "Sowieso. Ik heb een heel goed gevoel bij die twee gasten. Het zijn twee geweldige keepers", houdt de Deen zich tegenover ESPN op de vlakte. "Natuurlijk kijk ik ook naar prestaties in het verleden. Dat is normaal. Maar wat echt telt, is het heden. Zij moeten hun beste spel laten zien en dan is het aan mij om een keuze te maken", aldus Priske. Op zondag 4 augustus zal vermoedelijk duidelijk worden op wie de keuze is gevallen. Feyenoord speelt die dag de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen, als het als bekerwinnaar met landskampioen PSV in Eindhoven gaat strijden om de Johan Cruijff Schaal.

