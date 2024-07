Feyenoord reist zonder af naar Oostenrijk, zo meldt 1908.nl maandagmiddag. Het doorgaans goed geïnformeerde medium weet dat Trauner, die zich wel weer had gemeld bij Feyenoord, niet met de selectie van Brian Priske meevliegt voor het trainingskamp. Daarnaast ontbreken er nog eens zes spelers.

Trauner is de meest opvallende speler die niet met de Rotterdammers zal afreizen naar Oostenrijk. 1908.nl schrijft dat hij door 'onduidelijke redenen' ontbreekt bij de Rotterdammers. Duidelijk is wel waarom Patrick Walemark, Thomas van den Belt, Shiloh 't Zand en Lennard Hartjes niet op trainingskamp gaan met Feyenoord. Deze spelers lijken zich op te mogen maken voor een transfer. Ilias Seboaui is ook niet van de partij. Hij nadert een akkoord met SC Heerenveen.

Voor Trauner geldt dat niet, waardoor het opvallend is dat de Oostenrijker niet meegaat naar zijn geboorteland. De reden is vooralsnog onduidelijk, maar voor trainer Priske is het een tegenvaller. Hij zou de routinier, die recent nog genoot van zijn vakantie wegens het EK, graag eens in actie willen zien.

Ondanks de blessures van Gijs Smal en Quinten Timber, reizen zij wel mee naar Oostenrijk. Het tweetal zal in Saalfelden, de plaats waar Feyenoord zich vestigt, individueel aan hun herstel gaan werken.

Update: Trauner loopt blessure op

Feyenoord heeft maandagmiddag bekendgemaakt welke spelers meegaan op trainingskamp naar Saalfelden. Zoals eerder al naar buiten kwam, ontbreekt Trauner inderdaad in de selectie. Volgens de Rotterdammers heeft de aanvoerder tijdens het EK een blessure opgelopen, waardoor hij het trainingskamp in zijn thuisland moet overslaan.

