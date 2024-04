Burgemeester Aboutaleb komt tien dagen voor bekerfinale met slecht nieuws voor Feyenoord-supporters

Een eventuele bekerwinst van Feyenoord zal niet op de Coolsingel gevierd worden. Dat heeft Ahmed Aboutaleb donderdag bekendgemaakt. Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam is weliswaar van mening dat de eindzege van de KNVB beker uitgebreid gevierd dient te worden, maar ‘dat dit niet alleen op het balkon van het stadhuis hoeft te zijn’.

Bijna een jaar geleden meldden zich nog duizenden Feyenoord-supporters op de Coolsingel. De formatie van coach Arne Slot had zich dankzij een 3-1 overwinning op Go Ahead Eagles voor het eerst sinds 2017 gekroond tot kampioen van Nederland en dat moest en zou uitgebreid gevierd worden. Dat gebeurde dus ook. Een jaar later kan Feyenoord opnieuw een prijs pakken. De huidige nummer twee van Nederland staat op zondag 21 april in de bekerfinale tegenover NEC. Mocht Feyenoord in de eigen Kuip aan het langste eind trekken, zal er ongetwijfeld ergens in Rotterdam een groot feest worden georganiseerd, maar in elk geval níet op de Coolsingel.

“Een bekervoerwinning van Feyenoord dienst absoluut uitbundig gevierd te worden. Het college is van mening dat dit niet alleen op het balkon van het stadhuis hoeft te zijn”, zo wordt Aboutaleb geciteerd door RTL Nieuws. De burgemeester reageerde op vragen van GroenLinks, dat niet blij is dat er geen huldiging komt op de Coolsingel. “Bij het winnen van de beker hoort natuurlijk een groot feest en een huldiging op de Coolsingel”, zo klinkt het vanuit die partij. Daar denkt het college van burgemeester en wethouders dus anders over. “Er is in breder perspectief gekeken naar het beslag van een mogelijke huldiging op de stad, de capaciteit van de hulp- en veiligheidsdiensten en de financiën in relatie tot de prijs die behaald wordt.”

