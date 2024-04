Royston Drenthe verbijsterd tijdens Feyenoord - Ajax, fans storen zich aan Mark van Rijswijk

Feyenoord is zondagmiddag een strafschop onthouden tegen Ajax, zo vindt Royston Drenthe. Sivert Mannsverk kreeg de bal tegen de arm, maar ondanks het proest van de spelers van Feyenoord wuifde Danny Makkelie het incident weg.

Op het YouTube-kanaal van Andy van der Meijde wordt de wedstrijd live geanalyseerd door Van der Meijde, Royston Drenthe en Glenn Helder. Met name Drenthe is uitgesproken over het moment. “Dit is een penalty man! Als we nu geen penalty krijgen… Ze kijken niet eens!”

Het handsmoment vond plaats in de 27ste minuut van de wedstrijd. Een voorzet van Yankuba Minteh kwam tegen de arm van Mannsverk, die niet volledig langs het lichaam was. Met name Feyenoord-fans ergerden zich ook aan het commentaar van Mark van Rijswijk, die wel stelde dat de arm 'keurig' langs het lichaam bleef.

