Ajacied had afgelopen zomer torenhoge verwachtingen: 'Mislintat zei me dat er niet zoveel spelers zouden vertrekken'

werd afgelopen zomer met veel bombarie door Ajax binnengehaald, maar kon de hoge verwachtingen tot nu toe amper waarmaken. De reden daarvoor legt hij deels bij zichzelf en deels bij de omstandigheden, aangezien de middenvelder niet verwachtte dat spelers als Dusan Tadic en Mohammed Kudus afgelopen zomer nog zouden vertrekken.

De middenvelder geeft in een interview met Voetbal International aan een moeilijk eerste jaar bij Ajax te hebben gehad. “Het was frustrerend, het is lastig geweest, maar dat geldt voor iedereen bij de club, denk ik. Heel rommelig, weinig vastigheden, als speler, als team en als hele organisatie.” Toch heeft Van den Boomen geen spijt van zijn keuze. “Nee, totaal niet. Toen ik tekende, was er volgens mij nog geen één speler weg. Ik dacht: Oké, Ajax heeft een minder jaar achter de rug, maar het is nog steeds de grootste club van Nederland met verreweg het grootste budget, dus gaan we weer meespelen om de titel. Dat het zo’n jaar zou worden, kon niemand voorspellen.”

Ajax zou een tijdje hekkensluiter van de Eredivisie zijn, ondertussen staat het op de vijfde plek en speelt het volgend seizoen in de play-offs voor Europa League-voetbal. Voorafgaand aan het seizoen waren de verwachtingen veel hoger, ook bij Van den Boomen. “Het is nu makkelijk zeggen, maar ik had natuurlijk met Sven Mislintat gesproken en hij zei dat er niet zoveel spelers zouden vertrekken. Hij wist dat toen misschien ook nog niet hoor, dat Dusan Tadic bijvoorbeeld per se weg wilde en dat Mohammed Kudus aan het einde ook nog vertrok. Dat heeft wel veel gedaan met onze selectie, dat Kudus eind augustus óók nog wegging.”

Van den Boomen werd afgelopen zomer binnengehaald als een ervaren kracht die bij het Franse Toulouse de lijnen uitzette. Weet de middenvelder zelf waarom hij dit seizoen zijn kwaliteiten weinig heeft kunnen laten zien? “Poeh, dat heeft heel veel oorzaken. Ik denk dat ik een speler ben die veel diepgang om zich heen nodig heeft. Dan kan ik mijn passing, mijn grootste kwaliteit het best gebruiken. Dat vind ik dit seizoen onze grootste zwakte: dat we te weinig diepte hebben. Mijn blessure is zeker een oorzaak, maar ook hoe ik met mijn positie in het elftal ben omgegaan. Mijn reserverol heb ik misschien niet altijd goed gemanaged.”

Bij Toulouse was het team helemaal op de 28-jarige middenvelder afgestemd, wat in Amsterdam zeker nog niet zo is geweest. “Ik heb hele duidelijke zwaktes die je snel ziet, maar ook specifieke kwaliteiten die je snel kan zien. Bij Toulouse speelden wij zo, dat bijna alleen mijn kracht te zien was. Daar had ik veel lopende mensen om me heen. Dan val je op. En nu, als de ruimtes groot worden, vallen mijn zwaktes meer op.”

