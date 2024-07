Cruciale speler tegen FK Vojvodina weet niet of hij bij Ajax wil blijven

weet nog niet zeker of hij bij Ajax wil blijven. De middenvelder besliste donderdagavond weliswaar de wedstrijd tegen FK Vojvodina (1-0) met een rake kopbal, maar hij had geen basisplaats. Op de persconferentie na de wedstrijd krijgt Van den Boomen de vraag of het gevoel heeft dat trainer Francesco Farioli een sleutelrol voor hem ziet weggelegd.

“Sleutelrol vind ik te hoog”, erkent Van den Boomen. “Als je een sleutelrol hebt, dan ben je basisspeler, en dat was ik vandaag niet. Maar ik denk dat hij me wel een belangrijke jongen vindt in de selectie. Niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. Hij heeft bij mij aangegeven dat ik een cruciale speler kan zijn in de laatste dertig meter, ook in de eindfase van wedstrijden. Geen sleutelspeler dus, maar wel een goede selectiespeler, laten we het daarop houden.”

Van den Boomen krijgt ook de vraag of hij het gevoel heeft dat Ajax hem naar de uitgang duwt. De club moet immers spelers verkopen en er is interesse in Van den Boomen, met name van LOSC Lille. “Nee, dat gevoel heb ik niet echt. Ik weet wel dat er verkocht moet worden en ik heb in Frankrijk inderdaad een goede naam. Ik snap dat jullie die kant op gaan, maar vanuit de trainer voel ik dat helemaal niet. Ik blijf het liefst de kant van de trainer kiezen. Of ik bij Ajax wil blijven? Ik weet niet hoe mijn situatie over twee weken is en van welke clubs er interesse is. Ik houd het dus een beetje in het midden, dat is altijd het beste.”

Van den Boomen werd na de wedstrijd tegen Vojvodina ook door Ziggo Sport gevraagd naar zijn toekomst. Specifiek kwam de interesse van Lille ter sprake. “Er speelde wat, maar dat is nu al een tijdje geleden. Dat is het eigenlijk. Het is lastig als ik nu ga zeggen dat ik bij Ajax wil blijven, maar ik moet het gewoon nog bekijken. Vandaag heb ik minuten gemaakt en ben ik belangrijk geweest. Mijn gevoel is goed bij Ajax en ik denk dat we hier iets moois kunnen wegzetten”, aldus de oud-speler van onder meer Toulouse.

