Ajax ontvangt bod op Branco van den Boomen: vraagprijs voor middenvelder bekend

LOSC Lille heeft zich officieel gemeld voor , zo weet Voetbal International zaterdagmiddag te melden. Ajax wil ruim zes miljoen euro ontvangen voor de middenvelder, die voorlopig niet in aanmerking komt voor een basisplaats.

Het is nog niet duidelijk welk bedrag Lille heeft geboden op de 28-jarige middenvelder, maar VI weet dat beide clubs ‘het nog niet eens zijn’. Een persoonlijk akkoord tussen Van den Boomen en de Franse club lijkt overigens geen probleem op te leveren.

Hoewel Van den Boomen zaterdagmiddag in de basis start in de oefenwedstrijd tegen Rangers FC, lijkt Francesco Farioli in de competitie te gaan kiezen voor andere opties. De Amsterdammers zouden daarom mee willen werken aan een transfer.

De middenvelder kwam afgelopen seizoen over van Toulouse, waar hij in drie seizoenen tijd veel indruk maakte. Bij Ajax liep het allemaal wat minder frivool voor Van den Boomen, die vaak genoegen moest nemen met een reserverol. Het contract van de Brabander loopt nog door tot medio 2027.

