Ajax voetbalt Vitesse zoek in oefenduel: Van den Boomen weer op stoom, pikante andere doelpuntenmaker

Ajax heeft vrijdag een oefenduel achter gesloten deuren tegen Vitesse met 4-1 gewonnen. De reserves van donderdag (wedstrijd tegen Vojvodina), mochten aantreden tegen de geplaagde Arnhemse formatie. was, net als in het duel op donderdag, de grote man.

De Amsterdamse ploeg speelde moeizaam tegen het Servische Vojvodina, maar trok uiteindelijk wel een 1-0 overwinning over de streep. Zo is de ploeg van Francesco Farioli één stap dichter bij Europa League-voetbal dit seizoen. Daags na de wedstrijd in de Amsterdam ArenA speelden de reserves een 'geheim' oefenduel tegen het geplaagde Vitesse, zo melden het Algemeen Dagblad en de Gelderlander. Bij de Arnhemmers blijft het nog altijd de vraag of zij volgend seizoen betaald voetbal spelen.

In de basisopstelling van Ajax stonden onder meer Diant Ramaj, Anton Gaaei, Kristian Hlynnson en Van den Boomen. Laatstgenoemde scoorde het winnende doelpunt tegen Vojvodina en was ook tegen Vitesse de grote man. Hij scoorde het eerste en tweede doelpunt tegen de Arnhemmers. Julian Rijkhoff zorgde ervoor dat de ruststand 3-0 werd na een fout in de verdediging van de uitploeg.

In de tweede helft werd er nog twee keer gescoord. Irakli Yegoian zorgde voor een Arnhems eredoelpunt, waarna uitgerekend Bertrand Traoré de 4-1 noteerde. De rechtsbuiten uit Burkina Faso heeft een verleden bij Vitesse en dit was tevens zijn eerste wedstrijd sinds zijn terugkeer bij Ajax. Zijn laatste doelpunt voor de rood-witte formatie dateert van 2.641 dagen geleden. Toen scoorde Traoré in de halve finale van de Europa League de 1-0 tegen Olympique Lyonnais. De highlights van het oefenduel van vrijdag zijn hier te zien.

Basisopstelling Ajax:

Ramaj, Gaaei, Tahirovic, Kaplan, Janse, Mannsverk, Banel, Van den Boomen, Rijkhoff, Hlynnson, Godts.

