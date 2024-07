Farioli niet onder indruk van ‘extra uitdaging’: ‘Makkelijkste voorbereiding ooit’

Francesco Farioli heeft na afloop van de wedstrijd tussen Ajax en Vojvodina (1-0) gereageerd op het interview van Alex Kroes en Marijn Beuker. De technische leiding van de Amsterdammers vertelde donderdagochtend dat het op financieel gebied niet zo goed gaat. Volgens Farioli zorgt dat voor een extra uitdaging, maar het is niet zo dat hij de voorbereiding daardoor vervelend vindt.

“Ik heb me eerder al uitgesproken over de situatie waarin de club zich bevindt”, geeft Farioli aan op de persconferentie na afloop van het duel tussen Ajax en Vojvodina. “We hebben een groot team en moeten het budget drastisch verminderen. Dat brengt wat extra uitdaging met zich mee. Het is altijd lastig om een groep te managen, maar in dit geval is dat er één extra.”

Artikel gaat verder onder video

Toch is de Italiaan niet van mening dat hij tot nu toe een erg lastige tijd heeft in Amsterdam. “Deze spelers hebben mijn leven erg makkelijk gemaakt. Tot nu toe is dit mijn makkelijkste voorbereiding op een seizoen ooit. Ik hoef een boodschap maar één keer over te brengen. We hebben wel nog een lange weg te gaan en er is nog zo veel te verbeteren. Maar als we het hebben over de wil om mee te werken, kan ik niet om meer vragen.”

“Iedereen gaat geweldig om met alle discussie rondom de spelers”, voegt de Italiaan eraan toe. Toch licht hij er nog één speler specifiek uit. “Het beste voorbeeld daarvan is Branco (Van den Boomen, red.). Hij werd tien dagen lang door de media aan verschillende clubs gelinkt en vandaag is hij de speler die de wedstrijd bepaalt.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Speler van Ajax verbijt zich: 'Hij zit vol frustratie, waar ben ik in beland?'

Een speler van Ajax zat ‘vol frustratie’ op de tribune bij Ajax – FK Vojvodina, vermoedt Ronald de Boer.