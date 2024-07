Kroes schetst somber financieel perspectief voor Ajax: 'Als we voor honderd miljoen verkopen...'

Alex Kroes schetst tegenover het clubkanaal van Ajax dat de club er financieel niet goed voorstaat. De technisch directeur zou de selectie van de nieuwe hoofdtrainer Francesco Farioli dolgraag versterken, maar zolang er geen grote uitgaande transfers worden gerealiseerd hoeven de fans geen aankopen te verwachten.

"Een heel makkelijk rekensommetje in deze: als wij voor pak 'm beet honderd miljoen verkopen, dan kunnen we ongeveer veertig miljoen herinvesteren", zegt Kroes in het dubbelinterview met directeur voetbalzaken Marijn Beuker. Daarnaast moet ook het salarishuis stevig worden ingekrompen: "We moeten ongeveer 35 procent terug in salarislasten", aldus de td.

"Dus even heel simpel gesteld: als we niemand kunnen verkopen én niemand kunnen kopen, dan zijn we er niet. Dan hebben we onze financiële doelstellingen niet gehaald", vervolgt Kroes. "Er moeten uiteindelijk gewoon simpel spelers weg, om terug te gaan in salarislasten. Dat is niet eenvoudig. Als je tien spelers verkoopt, om het zo maar eens te zeggen, dan heb je ongeveer de ruimte om er vier in te brengen. Dat is passen en meten, zoals je wel begrijpt."

De oorzaak van de sanering die Ajax moet doorvoeren, moet vooral worden gezocht in de achterblijvende sportieve resultaten, zegt de beleidsbepaler. "We hebben het zowel intern als extern eerder al gezegd: als je twee jaar achter elkaar geen Champions League haalt en je hebt je salarishuishouding niet flexibel ingericht, dan is het derde jaar heel erg uitdagend." Toch wil de technisch directeur het onderwerp positief afsluiten: "Ik wil niet zielig doen, het is gewoon de situatie waar we in zitten. We moeten zorgen dat we er uitkomen met z'n allen."

Alex Kroes en Marijn Beuker bespreken in Ajax TV de uitdagende transferzomer.



"Als we voor 100 miljoen verkopen, kunnen we 40 miljoen herinvesteren" — ESPN NL (@ESPNnl) July 25, 2024

