Juventus slaat vroeg toe en verslaat Oranje-getint Atalanta in Italiaanse bekerfinale

Juventus heeft voor de vijftiende keer in de clubhistorie beslag gelegd op de Coppa Italia. De Oude Dame versloeg Atalanta met 0-1 in de Italiaanse bekerfinale. De Europa League-finalist - met het kwartet Nederlanders - kwam in Stadio Olimpico een vroege treffer van Dusan Vlahovic niet te boven. Teun Koopmeiners, Marten de Roon, Hans Hateboer en Mitchel Bakker grepen met Atalanta daardoor naast de eerste beker in 61 jaar.

In de startopstelling van een Nederlands getint Atalanta stonden twee Oranje-internationals op het wedstrijdformulier. Dat waren - clubtopscorer in de Serie A met twaalf treffers - Koopmeiners en De Roon. Hateboer en Bakker begonnen op de bank tegen de recordhouder van de Coppa Italia.

Juventus verkeerde - met drie overwinningen in de laatste zeventien wedstrijden - in een ongekende vormdip. Een razendsnelle voorsprong van de Italiaanse recordkampioen was dan ook verrassend. Vlahovic ontsnapte aan buitenspel en de geslepen Servische spits had één kans nodig om doelman Marco Carnesecchi te verschalken. Na de 0-1 groef Juventus zich direct massaal in, waardoor de ploeg van Massimiliano Allegri Atalanta het voetballen vrijwel onmogelijk maakte. In de tweede helft klopte Atalanta nadrukkelijker op de Turijnse deur. Trainer Gian Piero Gasperini wisselde aanvallend, maar naast wat dreiging lukte het Atalanta nauwelijks om Juventus-doelman Mattia Perin op de proef te stellen.

In een uiterste krachtinspanning om in de omschakeling Vlahovic van scoren te houden, blesseerde De Roon zich. Zonder De Roon leek de clubtopscorer van Juventus later alsnog doeltreffend raak te koppen, maar de VAR constateerde dat Vlahovic millimeters buitenspel stond. Om na 1963 Atalanta een tweede Coppa Italia te bezorgen, was Lookman met een schot op de paal enorm dichtbij de gelijkmaker. Namens Juventus verzuimde invaller Miretti de score te verdubbelen, maar net als in 2021 won De Oude Dame in de finale van de Coppa Italia van Atalanta. De stuntploeg vol Nederlanders krijgt volgende week in Dublin een herkansing tegen Bayer Leverkusen in de finale van de Europa League.