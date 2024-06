'AZ dreigt miljoenen mis te lopen bij toptransfer Teun Koopmeiners'

AZ dreigt bij een aanstaande transfer van naast een miljoenenbedrag te grijpen. De Alkmaarders bedongen in 2021, toen de middenvelder werd verkocht aan Atalanta Bergamo, een onbekend doorverkooppercentage als hij opnieuw een stap zou zetten. De constructie waar Juventus de Oranje-international mee naar Turijn hoopt te lokken, zou voor AZ echter nadelig kunnen uitpakken.

Koopmeiners beleefde een uitstekend derde seizoen in Bergamo. In alle competities kwam de 26-jarige middenvelder tot 51 wedstrijden met daarin vijftien doelpunten voor Atalanta, dat zich als nummer vier van de Serie A rechtstreeks wist te plaatsen voor de Champions League. Bovendien werd beslag gelegd op de Europa League, door in de finale af te rekenen met de tot dan toe al het hele seizoen ongeslagen Duitse kampioen Bayer Leverkusen.

De voorbije maanden werd al gespeculeerd over een vervolgstap voor Koopmeiners, die onder meer in de belangstelling van Liverpool en Juventus zou staan. Die laatste club lijkt momenteel de beste papieren te hebben, al heeft Atalanta een prijskaartje van naar verluidt 60 miljoen euro om de nek van de man die drie jaar geleden nog 14 miljoen kostte gehangen. Juventus zou dat bedrag echter willen drukken door een of meerdere spelers in de deal te betrekken. Onder meer Dean Huijsen (in de tweede helft van afgelopen seizoen verhuurd aan AS Roma) en vijftienvoudig Italiaans international Moise Kean zouden de omgekeerde weg kunnen bewandelen.

Fansite AZAlerts schrijft dat AZ 'vermoedelijk tien of twintig procent' van de winst die Atalanta op Koopmeiners maakt tegemoet mag zien. Bij een transfersom van 60 miljoen euro zou dat neerkomen op een bedrag tussen de 4,6 en 9,2 miljoen euro, zo becijfert men. Het bedrag dat doorvloeit naar Alkmaar zou echter een stuk lager zijn als de afspraken enkel over de transfersom gaan, en niet over de waarde van eventuele spelers die in de deal betrokken worden. "In het ergste geval heeft AZ drie zomers geleden geen juiste afspraken gemaakt met Atalanta, waardoor het nu een aanzienlijk lager bedrag ontvangt", voelt de site de bui al hangen.

