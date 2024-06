Het geluk lijkt Wesley Sneijder weer toe te lachen in de liefde. De recordinternational van Oranje heeft al geruime tijd contact met Romy Lukassen en zondag werd de veertigste verjaardag van Sneijder zelfs bij haar familie gevierd.

Het feestje werd gevierd op een camping in de provincie Utrecht, bij het huis van de opa van Lukassen, zo weet het juicekanaal Reality FBI. Twee weken geleden werden Sneijder en Lukassen ook al samen gezien op een barbecue in Turkije.

Artikel gaat verder onder video

Sneijder en Lukassen werden in augustus 2023 voor het eerst samen gezien. De voormalig topvoetballer plaatste toen zelf op sociale media een foto met Lukassen, die ruim zestienduizend volgers heeft op Instagram.

Yolanthe volgt Lukassen op Instagram

Sneijder heeft in het verleden aangegeven graag weer samen te komen met zijn ex Yolanthe Cabau. De twee hebben in ieder geval 'fantastisch contact', zei Sneijder in maart 2023. Maar inmiddels lijkt hij dus gelukkig met een nieuwe vlam. Opvallend is wel dat Yolanthe Lukassen ook is gaan volgen op Instagram, zo merkte Reality FBI op.

© Reality FBI

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ in de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.