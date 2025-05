Van Hooijdonk: 'Steijn mist één ding in het moderne topvoetbal'

Pierre van Hooijdonk twijfelt er niet aan dat de nodige doelpunten gaat maken in het shirt van Feyenoord. De oud-aanvaller deelt bij Studio Voetbal complimenten uit aan de topscorer van FC Twente, maar betwijfelt wel of Steijn in de toekomst nóg een toptransfer kan gaan maken.

Feyenoord maakte deze week de komst van Steijn officieel bekend. Hij stapt na dit seizoen over van FC Twente naar Feyenoord. Zondagochtend liet technisch directeur Arnold Bruggink van FC Twente weten dat de transfersom 'meer is dan tien miljoen euro'. Volgens eerdere mediaberichtgeving gaat het om een vaste som van elf miljoen euro, die via bonussen kan oplopen tot een bedrag in de buurt van dertien miljoen euro.

Van Hooijdonk vindt de aankoopsom ‘zeker veel geld’, maar acht Steijn ook bij Feyenoord in staat om ‘gewoon te leveren’. “Ik kijk ook uit zakelijk oogpunt: is het iemand die je daarna nog voor aardig wat centen kunt doorverkopen? Daar heb ik wel mijn twijfels over. Maar bij Feyenoord gaat hij wel zijn doelpunten maken. Er zijn niet veel spelers die zó vast zijn in het afwerken. Er zijn er wel veel die heel vaak in een kansrijke positie komen en dan heel gevaarlijk lijken, maar qua rendement aan de lage kant zitten. Zijn rendement is daarentegen gewoon fantastisch.”

Theo Janssen stelt dat Steijn over een ‘heel erg goede’ basistechniek beschikt en ook over een ‘geweldig’ schot. “Maar ik ben het wel met Pierre eens: als hij een Europese wedstrijd speelt, zie je hem veel minder. Dan scoort hij bijna niet en komt hij veel minder in het spel voor.” Dit seizoen scoorde Steijn twee keer in negen Europa League-wedstrijden; ook was hij eenmaal trefzeker in de Champions League-kwalificatiewedstrijden tegen Red Bull Salzburg. “Voor hem is het belangrijk dat hij in een elftal komt waarin hij vaak in de eindfase – de laatste dertig meter – kan uitkomen. Zodra hij wat meer op het middenveld komt te voetballen, heb je wat minder aan hem. Dan gaat het net te snel en heeft hij net te weinig handelingssnelheid.”

Van Hooijdonk weet dat de 23-jarige Steijn nog niet uitontwikkeld is. “Hij kan zeker beter worden. Hij heeft een heleboel goede dingen, maar één ding in het moderne topvoetbal heeft hij niet: de snelheid. Het tempo.” NOS-commentator Arno Vermeulen springt in de bres voor de aanvallende middenvelder. “Volgens mij heeft hij een waanzinnig goede mentaliteit. Hij is totaal niet flegmatiek. Het is een beroepsvoetballer die weet dat hij dingen moet aanpakken en moet leren. Dat helpt hem, denk ik: dat hij zo’n topmentaliteit heeft en stap voor stap hogerop komt.”

Ook PSV volgde Sem Steijn

In het programma wordt technisch directeur Earnest Stewart van PSV gevraagd of hij Steijn ook had willen binnenhalen. “We hebben hem zeker gevolgd, maar op ons middenveld zitten we goed in de slappe was”, zegt Stewart, die de transfersom wel begrijpt. Tot dusver transfereerden alleen Miralem Sulejmani, Hakim Ziyech en Owen Wijndal voor minstens tien miljoen euro binnen de Eredivisie: zij gingen allemaal naar Ajax. “Je haalt natuurlijk wel heel veel doelpunten en assists binnen met Steijn. De prijzen zijn ook gewoon omhooggegaan.”

