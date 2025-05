Kramer wijst 'slachtoffer' van komst Steijn bij Feyenoord aan

wijst in de talkshow FC Rijnmond het 'slachtoffer' van de komst van bij Feyenoord aan. Volgens de spits van RKC Waalwijk, zelf oud-speler van de Rotterdammers, moet de Zuid-Koreaan volgend seizoen gaan vrezen voor zijn basisplaats.

Hwang (28) kwam afgelopen zomer voor zo'n zeven miljoen euro over van Rode Ster Belgrado en maakt een behoorlijk debuutseizoen door in De Kuip. Dat wil zeggen: als hij fit is. Zoals zoveel spelers van Feyenoord dit seizoen overkwam, moest Hwang in de wintermaanden een flink aantal wedstrijden geblesseerd toekijken. Zo ontbrak hij in de knock-outfase van de Champions League, waarin Feyenoord knap afrekende met AC Milan en uiteindelijk sneuvelde tegen Internazionale. Desondanks kwam de Zuid-Koreaan dit seizoen in alle competities tot 27 keer in actie namens Feyenoord, daarin was de middenvelder goed voor twee goals en drie assists.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van Persie heeft één woord nodig voor Steijn en komt met duidelijkheid over Milambo

Kramer zegt hoge verwachtingen van Steijn in het shirt van Feyenoord te hebben. De twee kennen elkaar persoonlijk omdat ze weleens een balletje slaan op de golfbaan, zo legt de routinier uit. Vooral de enorme bereidheid van Steijn om in zichzelf te investeren maakt grote indruk op Kramer: "Traptechniek, corners, vrije trappen, ga zo maar door... hij werkt er echt iedere dag aan. Omdat hij iedere dag beter wil worden." Daarnaast roemt hij Steijns werklust op het veld en zijn persoonlijkheid: "Hij is in de groep een leuke gast." Mits Steijn 'in zijn kracht wordt gebruikt' wordt de aanvaller dan ook een succes, zo denkt Kramer.

LEES OOK: Driessen verwacht vertrek bij Feyenoord: 'Meest voor de hand liggend'

Vervolgens krijgt Kramer de vraag hoe het middenveld van Feyenoord er volgend seizoen uit zou moeten zien. Daar heeft hij een duidelijke mening over: "Met Jakub Moder, Quinten Timber en Steijn. Geen Hwang. Omdat ik Timber fysiek en allround de beste vind bij Feyenoord. Moder is dynamisch en vast aan de bal. En met Steijn heb je iemand die doelpunten maakt", legt Kramer uit. Feyenoord-watcher Dennis van Eersel stipt aan dat trainer Robin van Persie die keuze 'niet vaak hoeft te maken': "Kijk hoe vaak Hwang en Timber niet inzetbaar zijn geweest. Je hebt er gewoon meer dan drie nodig. Ik vind het verre van gek dat Feyenoord er een middenvelder bijhaalt", aldus Van Eersel.

