Driessen verwacht vertrek bij Feyenoord: 'Meest voor de hand liggend'

Valentijn Driessen verwacht dat Feyenoord komende transferzomer afscheid gaat nemen van . Door de komst van Eredivisietopscorer , die voor een recordbedrag overkomt van FC Twente, wordt het komend seizoen behoorlijk dringen om een plek op het middenveld in het elftal van trainer Robin van Persie.

Steijn vergeleken met Dirk Kuijt: 'Iedere keer die stap maken'

In de podcast Kick-Off van De Telegraaf zegt Driessen hoge verwachtingen te hebben van Steijn. "Ik denk dat hij dezelfde weg gaat bewandelen als bijvoorbeeld Dirk Kuijt", zegt de chef voetbal van de ochtendkrant. "Hij kiest er in zijn carrièrepad voor om iedere keer een klein stapje hoger te maken, en niet van VVV-Venlo naar Feyenoord te gaan. Ik denk dat hij het, wat Kuijt ook gedaan heeft, heel nadrukkelijk heeft uitgestippeld en heel veel in zichzelf heeft geïnvesteerd. En daarom denk ik dat hij die stap iedere keer kan maken, die gaat hij maken bij Feyenoord ten opzichte van Twente en die gaat hij vanaf Feyenoord daarna ook maken", voorspelt Driessen. Kuijt werkte zich via Quick Boys en FC Utrecht op tot sterspeler van Feyenoord, waarna hij jarenlang in de Europese top speelde bij Liverpool en Fenerbahçe én tot 104 interland voor het Nederlands elftal reikte, alvorens hij in 2017 terugkeerde in De Kuip om afscheid te nemen met de landstitel in het seizoen 2017/18.

Presentator Hein Keijser stipt vervolgens aan dat het 'wel dringen geblazen wordt' op het middenveld van Feyenoord en vraagt Driessen en collega Mike Verweij welke spelers zij volgend seizoen naast Steijn in de basis verwachten en noemt er zelf alvast eentje: In-beom Hwang. Verweij haakt in: "Als Timber blijft, zal die toch ook altijd wel spelen?" Driessen reageert: "Eén van die middenvelders zal weggaan. De meest voor de hand liggende is Timber, hoewel hij nu natuurlijk geblesseerd is. Maar die stond natuurlijk al in de belangstelling toen hij fit was." Timber ligt nog tot medio 2026 vast in De Kuip, waardoor hij komende zomer een knoop heeft door te hakken: verlengen óf vertrekken, aangezien Feyenoord de aanvoerder niet over een dik jaar gratis de deur achter zich dicht ziet trekken.

Keijser vraagt vervolgens of een vertrek van Timber niet 'een aderlating' zou betekenen, maar Driessen benadrukt dat dit nou eenmaal de realiteit van de topclubs in de Eredivisie is. "Dat hoort bij Feyenoord, bij Ajax en bij PSV. De top, daar word je op afgeroomd. Het mooiste zou zijn zoals bij Liverpool, dat je de top juist houdt en daar nog veel betere spelers bijzet, maar zo zit het Nederlandse voetballandschap niet in elkaar. Omdat we daar gewoon veel te weinig geld voor hebben." Verweij noemt vervolgens twee 'voordelen' voor Timber: "Hij is weliswaar veel geblesseerd, maar hij heeft daarvoor wel een hele goede periode bij Feyenoord gehad. E het helpt natuurlijk ook wel mee dat zijn tweelingbroer (Jurriën, red.) zich redelijk eenvoudig staande houdt in de Premier League. Sterker nog, tot de wedstrijd van deze week (Arsenal - Paris Saint-Germain, red.) waarin hij een beetje tegenviel, was hij gewoon een sensatie is in Londen. Ik denk dat daar bij een tweeling toch wel naar gekeken wordt", aldus Verweij.

