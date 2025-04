Grueter ziet 'schot in de roos' bij Feyenoord: 'Hij is snel in de hiërarchie gestegen'

Jeroen Grueter is diep onder de indruk van het spel van bij Feyenoord. De Poolse winteraanwinst heeft zich in rap tempo ontpopt tot een belangrijke schakel op het middenveld van trainer Robin van Persie, zo ziet de NOS-commentator. Grueter komt daarnaast met een duidelijk advies voor de momenteel geblesseerde aanvoerder van de Rotterdammers, .

Feyenoord telde in januari een relatief bescheiden bedrag van anderhalf miljoen euro neer om Moder, 33-voudig international van Polen, los te weken bij Brighton & Hove Albion. Inmiddels speelde Moder veertien officiële wedstrijden voor de Rotterdammers en wordt hij steeds belangrijker. Afgelopen weekend was de middenvelder met twee treffers nog doorslaggevend in het uitduel bij het stugge Fortuna Sittard, waar Feyenoord met 0-2 won. "Hij is in de hiërarchie snel gestegen. Echt een schot in de roos", merkt Grueter op in de talkshow FC Rijnmond. "Moder voegt zoveel kwaliteit toe en gaat ook nog eens scoren", stipt de commentator aan.

Timber krijgt advies bij te tekenen bij Feyenoord

Artikel gaat verder onder video

In de talkshow wordt ook de toekomst van Quinten Timber besproken. De middenvelder en aanvoerder van Feyenoord komt dit seizoen niet meer in actie, komende zomer moet duidelijk worden of hij zijn tot medio 2026 doorlopende contract verlengt óf wordt verkocht. Volgens Grueter zou het zowel voor de club als voor Timber zelf een goede zaak zijn als de middenvelder bijtekent: "Het zou Feyenoord goed uit komen, maar ook voor Timber zelf. Om zijn eigen carrière weer op de rails te krijgen", aldus de commentator.

LEES OOK: 'Twee opties voor Timber, die Feyenoord alsnog kan verlaten'

Michiel Kramer is het daar wel mee eens. De spits van RKC Waalwijk stelt dat het nog maar de vraag is of Timber direct weer 'op niveau' is als hij straks - naar verwachting op z'n vroegst in de voorbereiding op volgend seizoen - zijn rentree op het veld maakt. "Dat zie je ook aan Quilindschy Hartman. Hij is er lang uit geweest, en het duurt weer even voordat hij zijn oude niveau aantikt. Het is niet constant genoeg. Ik denk dat hij weer gaat knallen als hij een goede voorbereiding draait", aldus Kramer.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Cedric Hatenboer vertelt over zijn periode bij Feyenoord. "Frank Arnesen stuurde me weg, bizar." 🔗

👉 Feyenoord gaat een flinke zak geld binnenhalen: "Te Kloese kan zestig miljoen euro cashen." 🔗

👉 Hans Kraay junior ziet opvallende ontwikkeling bij Robin van Persie: "Jij gelooft me niet, maar..." 🔗

👉 Uitstekend nieuws voor Feyenoord: een belangrijke pion gaat zijn contract met een jaar verlengen. 🔗

👉 In-Beom Hwang schittert op het middenveld en probeert zich nu ook buiten de lijnen van waarde te maken. 🔗