Zaakwaarnemer onthult: hier speelt De Vrij volgend seizoen

Het contract van bij Internazionale wordt met een jaar verlengd. De verbintenis bevat een optie voor een extra jaar, die gelicht gaat worden. Een terugkeer naar Feyenoord is dus niet aan de orde voor de 33-jarige verdediger.

In een interview met Radio Sportiva windt zaakwaarnemer Federico Pastorello geen doekjes om de toekomst van De Vrij. “Stefan speelt al jarenlang bij Inter en hij is daar gelukkig daar. Hoewel Inter veel verdedigers heeft, is er met zestig wedstrijden per seizoen genoeg ruimte voor iedereen. Het staat buiten kijf dat De Vrij nog het niveau nog aan kan. Hij zal minstens een jaar blijven en daarna zien we het wel.”

Vorige maand liet De Vrij zich al uit over een mogelijke terugkeer bij Feyenoord. "Eerlijk gezegd weet ik niet of ik hier ga terugkeren. Ik weet niet of ik überhaupt nog in Nederland komen wonen, want mijn vrouw is niet eens Nederlands", zei hij in de aanloop naar de eerste Champions League-wedstrijd tussen Feyenoord en Inter.

De Vrij trouwde in mei 2024 met de Moldavische Doina Turcanu, met wie hij een jaar eerder zoontje Nolan kreeg. "Bovendien komen er veel dingen bij kijken", vervolgt De Vrij. "Zo heeft Inter nog een optie om mijn contract met een jaar te verlengen. Dat gaan we afwachten. Daarna gaan we eventueel pas verder kijken", geeft de verdediger aan.

De Vrij doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en beleefde er zijn doorbraak in het betaalde voetbal. Na het WK van 2014, waar hij trefzeker was in de legendarische 5-1 zege op regerend wereldkampioen Spanje, werd de verdediger voor zeven miljoen euro verkocht aan Lazio. Vier jaar later vertrok hij transfervrij naar Internazionale, Inmiddels heeft de 73-voudig Oranje-international 271 officiële wedstrijden voor de Nerazzurri achter zijn naam.

