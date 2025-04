'Feyenoord-uitblinker Hadj Moussa in belangstelling Engelse én Franse hoogvlieger'

heeft zich in zijn debuutseizoen bij Feyenoord in de kijker gespeeld van zowel Nottingham Forest als AS Monaco, zo meldt de gezaghebbende Franse krant L'Équipe. De 23-jarige Algerijn is bij de Monegasken in beeld als mogelijke vervanger voor , die komende zomer een absolute toptransfer zou kunnen gaan maken.

Feyenoord nam Hadj Moussa afgelopen zomer voor 3,5 miljoen euro over van het Belgische Patro Eisden Maasmechelen, nadat de buitenspeler in de tweede helft van het voorbije seizoen al indruk had gemaakt op huurbasis bij Vitesse. Hadj Moussa veroverde al snel een basisplaats en speelde dit seizoen 38 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij negen keer scoorde en drie assists leverde. De Algerijn ligt in De Kuip nog vast tot medio 2029, maar zou na één jaar al naar een grotere competitie kunnen verkassen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Hadj Moussa toonde ‘gebrek aan respect’ en zag transfer afketsen’

Afgelopen winter mocht Hadj Moussa zich al in belangstelling uit Frankrijk verheugen, maar ging een transfer naar Lille OSC uiteindelijk niet door. Komende zomer zou hij alsnog naar de Ligue 1 kunnen verkassen. Volgens L'Équipe is Hadj Moussa namelijk kandidaat om Akliouche op te volgen in Monaco. De 23-jarige Akliouche wordt in verband gebracht met een aantal grote clubs, waaronder Paris Saint-Germain, Manchester City én Manchester United, die hun hand niet omdraaien voor het prijskaartje van maar liefst 70 miljoen euro dat om zijn nek zou zijn gehangen. Monaco zou echter niet de enige zijn met interesse in Hadj Moussa en zou concurrentie krijgen van Nottingham Forest, dat in Engeland bezig is aan een wonderbaarlijk seizoen.

LEES OOK: Hwang (28) onthult waar hij wil afsluiten en het is niet Feyenoord

Nottingham is namelijk nog volop in de race om zich te kwalificeren voor de Champions League. De nummers een tot en met vijf van de Premier League komen volgend seizoen uit in het miljardenbal, de ploeg van trainer Nuno Espírito Santo staat met nog zes wedstrijden te spelen op de vierde plaats, nog boven regerend kampioen Manchester City. De voorsprong op nummer zes Chelsea én nummer zeven Aston Villa bedraagt nu drie punten. Moncaco doet in de Franse Ligue 1 ook nog volop mee in de strijd om de drie Champions League-tickets. De werkgever van Jordan Teze staat vijf wedstrijden voor het einde op de tweede plaats, maar heeft slechts drie punten meer dan nummer zes RC Strasbourg dus moet nog vol aan de bak.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 De vormdip van voormalig Feyenoord-ster Santiago Giménez blijft de gemoederen bezighouden in Italië. 🔗

👉 Einde verhaal bij Feyenoord: twee spelers gaan naar alle waarschijnlijkheid vertrekken. 🔗

👉 In-Beom Hwang schittert op het middenveld en probeert zich nu ook buiten de lijnen van waarde te maken. 🔗

👉 Igor Paixão wordt gevolgd door Napoli, maar ook andere clubs uit de Serie A tonen interesse in de linksbuiten. 🔗

👉 Robin van Persie grijpt hard in: hij laat een miljoenenaankoop meetrainen met de jeugd. 🔗