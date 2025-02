‘Hadj Moussa toonde ‘gebrek aan respect’ en zag transfer afketsen’

De transfer van naar Lille OSC is door een ‘gebrek aan respect’ niet doorgegaan, zo weet L’Équipe. Na een akkoord met de Algerijn was het voor de Fransen niet mogelijk contact op te nemen met zijn entourage. Pas na de nederlaag van Feyenoord tegen Lille (6-1) toonde Hadj Moussa weer interesse.

Enkele dagen voor het treffen tussen Lille en Feyenoord in de laatste speelronde van de competitiefase van de Champions League, dook er ineens een pikant gerucht op. Hadj Moussa, in de eerste seizoenshelft een van de smaakmakers bij Feyenoord, werd namelijk in verband gebracht met de volgende tegenstander. De rechtsbuiten moest in Noord-Frankrijk de geblesseerde Edon Zhegrova vervangen. Uiteindelijk kwam de transfer er niet van.

Volgens L’Équipe ligt dat volledig aan Hadj Moussa. De Franse krant schrijft namelijk dat het topdoelwit van Lille al akkoord was met de nummer vier van Ligue 1. Hoewel Feyenoord niet bepaald oren had naar een vertrek van de aanvaller, weet L’Équipe dat hij een afkoopsom van zo’n tien miljoen euro in zijn contract heeft staan. Dat bedrag was voor Les Dogues geen probleem geweest.

Na de overeenkomst tussen Lille en Hadj Moussa, ging het echter mis. Vanuit het kamp van de aanvaller van Feyenoord was sprake van totale radiostilte. Pas na de ruime nederlaag van de Rotterdammers in het Stade Pierre-Mauroy, had Hadj Moussa weer interesse in een transfer naar Frankrijk. Trainer Bruno Génésio en de clubleiding van Lille waren echter van mening dat de aanvaller hiermee een ‘gebrek aan respect’ toonde, dus besloten ze de handen van de transfer af te trekken.

