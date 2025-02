Wedstrijdvoorbereiding Priske zorgt voor ‘grote ergernis’ binnen spelersgroep Feyenoord

De selectie van Feyenoord is niet tevreden over de manier waarop Brian Priske de voorbereiding op wedstrijden uitvoert, zo weet Voetbal International. De Deense trainer zou het veel te ‘globaal’ aanpakken en daarmee te weinig instructie geven aan zijn elftal.

Na drie seizoenen met Arne Slot aan het roer, die alles tot in de puntjes onder controle wil hebben bij zijn club, is het sinds afgelopen zomer Priske die het voor het zeggen heeft in De Kuip. Eind januari schreef het NRC al dat de Deen een stuk vrijer is in zijn aanpak dan zijn voorganger. Dat zorgt volgens VI voor grote ergernis binnen de spelersgroep van Feyenoord.

Met name de manier van wedstrijdvoorbereiding is de ‘grootste ergernis’ in de selectie van Feyenoord. “Die is vooral globaal, zo ervaren ze”, klinkt het. “Wat doet de tegenstander en wat zetten wij hier tegenover? De spelers missen diepgang op detailniveau, een opbouwvorm, of waar zetten we druk dat de tegenstander het niet verwacht?”

Dat is volgens clubwatcher Martijn Krabbendam het grote verschil met de afgelopen drie seizoenen onder Slot. “Die instructie die ze waren gewend, is verdwenen en daarmee alles waarmee Feyenoord zich drie jaar lang wist te onderscheiden.” De journalist vraagt zich dan ook af hoelang de Rotterdammers nog gaan vasthouden aan de Deense trainer.

