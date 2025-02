Been schrijft Feyenoord-aanwinst af: ‘Ik weet niet wat ik zie!’

Mario Been weet niet wat hij ziet wanneer hij momenteel naar Feyenoord kijkt. Volgens de oud-trainer is de selectie van de Rotterdammers veel te mager. De analist van ESPN verwondert zich vooral over het niveau van , die in de winterse transferperiode werd gekocht van Brighton & Hove Albion.

Feyenoord ging woensdagavond met 2-0 onderuit bij PSV in de kwartfinale van de KNVB Beker. De Rotterdammers konden niet echt een vuist maken en waren met name in de tweede helft niet meer in staat om iets te creëren. Been denkt dat zijn oude club Quinten Timber heel hard nodig heeft. De middenvelder maakte afgelopen weekend zijn rentree na blessureleed. “Dat is iemand die flair en grinta brengt op het middenveld”, geeft de analist aan bij ESPN. “Als Hwang ook al maar een half wedstrijdje kan spelen, dan valt er wel heel veel weg. Het heeft ook met vorm te maken.”

De selectie van Feyenoord is volgens Been ‘gewoon geen top’. “In de Champions League hebben ze af en toe wat laten zien, maar dan moet iedereen er zijn en alles goed vallen”, doelt hij op de zeges tegen Bayern München (3-0) en Benfica (1-3) en het gelijkspel bij Manchester City (3-3). “Dat was ook nog met Santiago Gimenez, die valt dan ook nog weg.” De Mexicaan vertrok in de laatste dagen van de transferperiode naar AC Milan. “Nu is het afwachten hoe Oussama Targhalline en Stéphano Carrillo het gaan doen.” Feyenoord versterkte zich op de slotdag met de middenvelder van Le Havre en de spits van Santos Laguna.

Kritiek op Moder

Het slechte niveau van Feyenoord wordt volgens Been vooral geïllustreerd door Moder. De Poolse international kwam deze winter over van Brighton en speelde mee tegen Ajax en PSV. “Ik weet niet wat ik zie! Ik kan daar niets aan ontdekken waarvan ik denk: zo, dit is een Pools international”, is Been hard. Presentator Milan van Dongen begrijpt het oordeel van de analist. “Moder speelde niet heel veel ballen naar de goede kleur”, vult Van Dongen aan.

Marciano Vink begrijpt juist wel waarom Moder het lastig heeft in zijn eerste wedstrijden bij Feyenoord. “Het is ook wel heel lastig. Ik geef het je te doen. Er zijn wisselingen. De ene helft heb je Hwang naast je, de andere helft Timber”, legt de analist uit. “Hij heeft zelf nauwelijks ritme. Elke pass van Moder vooruit werd net onderschept. Dat is wedstrijdritme. Die jongen moet er noodgedwongen meteen staan. Het is moeilijk.”

