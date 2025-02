John de Wolf is nog niet klaar met Pol van Boekel en meldt zich op Instagram

John de Wolf heeft zich na het kwartfinaleduel tussen PSV en Feyenoord (2-0) in de TOTO KNVB Beker gemeld op Instagram. De assistent-trainer van Feyenoord uitte zijn onvrede over de wijze waarop de 1-0 van PSV woensdagavond tot stand kwam.

PSV kwam woensdagavond op discutabele wijze op voorsprong. Johan Bakayoko trok in de achtste minuut op karakteristieke wijze langs het strafschopgebied vanaf de rechterflank. Hij combineerde daarna met Luuk de Jong en zag zijn eerste schot geblokt worden. In tweede instantie vond Bakayoko wel de ruimte tussen meerdere spelers van Feyenoord en schoot hij raak in de linkerhoek. Saibari stond ver achter de verdedigingslinie van Feyenoord, maar maakte geen beweging richting de bal: 1-0.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: John de Wolf confronteert Pol van Boekel en heeft duidelijk hoorbare boodschap

Dat de arbitrage het doelpunt goedkeurde, leidde tot grote woede in het Feyenoord-kamp. De Wolf meldde zich meteen na het laatste fluitsignaal van de eerste helft al bij scheidsrechter Pol van Boekel. Op beelden van ESPN was te zien dat De Wolf in gesprek was met Van Boekel. Niet alles was te verstaan, maar De Wolf zei in ieder geval: “Ja, maar de VAR kan het zien. Ik wil weten wat jullie dalijk ervan vinden. Wat jij ervan vindt!”

De Wolf zat aan het einde van de wedstrijd overduidelijk nog hoog in zijn emoties. De clubicoon van Feyenoord meldde zich kort na het laatste fluitsignaal op Instagram en repostte het desbetreffende filmpje van ESPN op Instagram Stories, met daarbij een groot aantal clown-emojis. Daarmee lijkt De Wolf de beslissing van Van Boekel om het doelpunt van Bakayoko goed te keuren, te ridiculiseren.

John vind er ook wat van 🤡 pic.twitter.com/E1LofAQzaI — I. (@Lannie1908) February 5, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Meegereisde fans van Feyenoord schelden een speler van PSV uit

In de tweede helft van het duel tussen PSV en Feyenoord was gescheld te horen vanuit het uitvak.